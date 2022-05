Les compagnies aériennes font pression sur les États-Unis pour qu'ils lèvent les exigences relatives aux tests avant le départ

Les dirigeants des compagnies aériennes affirment que de nombreux Américains ne voyagent pas à l'étranger par crainte d'être testés positifs dans un pays étranger et d'être ensuite bloqués à l'étranger. Les voyages aériens internationaux aux États-Unis restent en baisse d'environ 15 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie.

Airlines for America, un groupe industriel, a déclaré vendredi qu'une enquête menée auprès de ses transporteurs estimait que l'abandon des règles de dépistage apporterait 4,3 millions de passagers internationaux supplémentaires et 1,7 milliard de dollars de revenus additionnels - et pourrait entraîner 1,075 million de visiteurs étrangers supplémentaires et 2,1 milliards de dollars de dépenses pour les visiteurs.

Crain's Chicago Business a rapporté jeudi que le secrétaire aux transports, Pete Buttigieg, a déclaré qu'il ne pensait pas que les règles de pré-départ "seront là pour toujours", mais a ajouté que leur levée nécessiterait que les Centers for Disease Control & Prevention (CDC) soient confiants "en se relaxant, cela ne nuirait pas aux progrès que nous avons réalisés contre le virus".

Les CDC ont refusé de commenter.

Le ministre britannique des Transports, Grant Shapps, a déclaré jeudi à Reuters et à d'autres journalistes à Washington qu'il avait discuté de la question avec M. Buttigieg et certains législateurs américains.

M. Shapps a déclaré que l'abandon des exigences a stimulé l'économie britannique et n'a pas eu d'impact sur les cas de COVID-19.

"Cela fonctionne de s'en débarrasser. Cela a donné un coup de fouet à notre tourisme, à notre industrie du voyage", a déclaré M. Shapps.

Il pense que les États-Unis s'orientent vers une levée des règles, mais les responsables américains n'ont proposé aucune indication ferme.

"Mon sentiment est que l'on se dirige vers la fin de la partie. Je pense qu'ils réalisent que cela doit disparaître", a déclaré M. Shapps. "Mon sentiment est que d'ici l'été".

Le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada et de nombreux autres pays ont éliminé les exigences de test avant le départ pour les voyageurs vaccinés.