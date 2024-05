Le secrétaire aux transports, Pete Buttigieg, a déclaré vendredi que les principales compagnies aériennes américaines avaient refusé de s'engager à augmenter les avantages accordés au personnel militaire, ce qui constitue le dernier conflit en date entre l'administration Biden et les transporteurs aériens.

En avril, M. Buttigieg avait exhorté les compagnies aériennes à faire davantage pour le personnel militaire, mais il a déclaré que les principaux transporteurs, notamment Delta Air Lines, American Airlines et United Airlines, avaient refusé de "prendre des engagements clairs et exécutoires en faveur des membres des forces armées américaines et de leurs familles".

Frontier et Spirit Airlines se sont toutes deux engagées dans les quatre domaines mis en avant par l'USDOT. (Rapport de David Shepardson)