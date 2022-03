Les groupes de défense des droits demandent aux États-Unis de bloquer la fusion entre Frontier et Spirit.

Public Citizen, Fight for the Future, l'American Economic Liberties Project et six autres groupes ont déclaré dans une lettre adressée aux ministères des Transports et de la Justice qu'une fusion entre les transporteurs à très bas coûts "détruirait la concurrence dans le seul segment de marché concurrentiel de l'industrie aérienne fortement consolidée".

Les groupes ont ajouté : "Les voyageurs paieront des prix plus élevés pour des options moins nombreuses et de moindre qualité, les travailleurs perdront leur emploi et les petites entreprises seront évincées d'un segment de marché autrefois concurrentiel."

Les transporteurs n'ont pas fait de commentaire immédiatement.

Séparément, huit législateurs progressistes, dont les sénateurs Elizabeth Warren, Ben Ray Lujan et Bernie Sanders, ainsi que la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, ont écrit aux régulateurs américains pour exprimer leurs inquiétudes quant à l'accord de la compagnie aérienne évalué à 6,6 milliards de dollars, affirmant que "le transporteur Spirit-Frontier qui en résultera pourrait nuire aux consommateurs de nombreuses façons, en consolidant le pouvoir de marché des compagnies aériennes et en réduisant les choix pour les voyageurs."

Le ministère de la Justice n'a pas fait de commentaire immédiat. Le ministère des Transports a déclaré qu'il répondrait aux législateurs, ajoutant que "l'administration s'engage à protéger la concurrence et la protection des consommateurs dans un large éventail d'industries."

La fusion proposée intervient alors que l'industrie aérienne américaine est aux prises avec la volatilité des voyages due au COVID-19. Dans le même temps, les coûts s'envolent sous l'effet conjugué de la forte hausse des prix du carburant et de l'augmentation des salaires.

La fusion, dont la clôture est prévue pour le second semestre 2022, devrait entraîner des synergies de 500 millions de dollars par an, principalement grâce aux économies opérationnelles.

Les compagnies se sont engagées à éviter les pertes d'emplois et à ajouter 10 000 emplois directs d'ici 2026. Elles affirment que la fusion permettra de réaliser 1 milliard de dollars d'économies annuelles pour les consommateurs et de proposer plus de 1 000 vols quotidiens vers plus de 145 destinations.

Le DOJ a déposé une plainte antitrust contre American Airlines Group Inc et JetBlue Airways Corp au sujet de leur partenariat, alléguant qu'il entraînerait une hausse des tarifs dans les aéroports très fréquentés du nord-est des États-Unis.