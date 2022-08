Les hôtels américains transforment la demande de voyage en or alors que les compagnies aériennes sont en difficulté

Malgré les réductions dans d'autres catégories dues aux craintes de récession, les consommateurs désireux de voyager après la pandémie continuent de réserver des vols et des hôtels. Les hôtels ont réussi à transformer cette demande en une rentabilité accrue bien plus efficacement que les compagnies aériennes.

David Tarsh, porte-parole de la société d'analyse des données de voyage Forward Keys, a déclaré que les problèmes rencontrés par les compagnies aériennes et les aéroports sont plus difficiles à résoudre que ceux du secteur de l'hébergement.

"Dans le cas de la main-d'œuvre dans l'hôtellerie, votre pénurie concerne probablement davantage les travailleurs moins qualifiés que dans le cas de l'industrie aéronautique", a-t-il déclaré. "Si vous manquez de personnel de cabine et de personnel de sécurité dans l'aéroport, vous ne pouvez pas simplement augmenter les salaires et remplir soudainement ces rôles. Les gens ont également besoin d'être formés."

Les transporteurs américains luttent pour compenser la hausse des coûts tels que le carburant, même si l'explosion de la demande de voyages leur a donné un fort pouvoir de fixation des prix.

JetBlue Airways Corp a annoncé mardi une perte trimestrielle ajustée de 47 cents par action, alors que les analystes prévoyaient une perte de 11 cents.

United Airlines Holdings Inc, American Airlines Group Inc et Delta Air Lines Inc ont déclaré le mois dernier des bénéfices trimestriels inférieurs aux attentes des analystes.

Pendant ce temps, les réservations d'hôtel sont en hausse. Mardi, Marriott International Inc a dépassé les estimations de Wall Bourse concernant les recettes et les bénéfices trimestriels, grâce à l'augmentation des taux d'occupation et des tarifs des chambres, les voyageurs ayant réservé davantage de voyages de groupe et de séjours plus longs.

Le mois dernier, Hilton Worldwide Holdings a vu ses bénéfices dépasser les niveaux d'avant la pandémie. Mercredi, MGM Resorts International a annoncé un bénéfice supérieur de 25 % à celui du deuxième trimestre de 2019 et a déclaré que les problèmes de pénurie de personnel semblaient s'atténuer.

"D'une manière générale, nous sommes dans une forme décente. Nous ne courons plus avec nos cheveux en feu, si vous voulez", a déclaré le PDG de MGM Resorts, Bill Hornbuckle, lors de la conférence sur les résultats de mercredi.

Host Hotels & Resorts Inc, qui exploite des hôtels sous les marques Four Seasons, Grand Hyatt et Ritz Carlton, a annoncé des bénéfices de 36 cents par action, supérieurs aux prévisions des analystes.

"Nous sommes dans les deux chiffres en termes de (croissance) du revenu total pour Thanksgiving. Et en fait, pour Noël, nous constatons également une solide reprise", a déclaré le PDG de Host, Jim Risoleo, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes jeudi.