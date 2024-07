Les hôtesses et stewards d'American Airlines ont conclu un accord avec la compagnie pour un nouveau contrat, a annoncé leur syndicat vendredi.

L'Association of Professional Flight Attendants (APFA), qui représente les hôtesses de l'air et stewards d'American Airlines, a déclaré que l'accord répondait à leurs préoccupations en matière de rémunération, de règles de travail et de salaire rétroactif.