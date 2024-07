Les 28.000 hôtesses et stewards d'American Airlines ont conclu un accord de principe avec la compagnie, a annoncé leur syndicat vendredi.

L'Association of Professional Flight Attendants, qui représente les hôtesses et stewards, a déclaré que l'accord répondait à leurs préoccupations en matière de rémunération, de règles de travail et de salaire rétroactif. Elle n'a pas donné plus de détails.

Conclu après plus de trois ans de négociations, l'accord de principe sera soumis à l'examen du conseil d'administration du syndicat. Une fois que le conseil aura approuvé l'accord, les membres voteront pour le ratifier.

"S'il est approuvé, cet accord se traduira par des milliards de dollars supplémentaires en termes de rémunération et de règles de travail pour notre groupe d'agents de bord", a déclaré Julie Hedrick, présidente du syndicat.

American a déclaré que le contrat apporterait des améliorations financières immédiates et des améliorations de la qualité de vie pour les employés.

Le mois dernier, la compagnie aérienne a proposé aux hôtesses et stewards un nouveau contrat prévoyant une augmentation de salaire immédiate de 17 % et une participation accrue aux bénéfices en 2024, ce que le syndicat a rejeté.

Les hôtesses et stewards d'American avaient autorisé leur syndicat à déclencher une grève en l'absence d'accord. Le syndicat avait proposé une augmentation immédiate d'environ 33 %, expliquant que les hôtesses et stewards n'avaient pas eu d'augmentation de salaire depuis plus de cinq ans et qu'ils avaient beaucoup souffert depuis la pandémie, notamment des passagers indisciplinés.

Les négociations contractuelles ont débuté en janvier 2020, mais ont été interrompues au plus fort de la pandémie. Elles ont repris en juin 2021. (Reportage de Rajesh Kumar Singh ; Rédaction de Chris Reese et Cynthia Osterman)