Les hôtesses et stewards d'American Airlines ont voté en faveur d'une grève si la compagnie refuse d'accepter des conditions contractuelles "raisonnables", a déclaré mercredi l'Association of Professional Flight Attendants (APFA).

Une majorité écrasante de 99,47% des hôtesses et stewards représentés par le syndicat ont voté en faveur de la grève, selon l'APFA qui couvre plus de 26.000 hôtesses et stewards de la compagnie aérienne.

"Les hôtesses de l'air et stewards sont enthousiastes et prêts à signer un contrat. Ils (la compagnie) ignorent ce vote de grève à leurs risques et périls", a déclaré Julie Hedrick, présidente nationale de l'APFA, dans un communiqué.

Si la compagnie et le syndicat ne parviennent pas à un accord dans le cadre de la médiation fédérale, l'APFA pourrait demander à bénéficier d'une période de réflexion de 30 jours, à l'issue de laquelle les hôtesses et stewards seraient libres d'entamer une grève.

Les délibérations ont lieu alors que les travailleurs syndiqués, notamment les pilotes, les employés et les chauffeurs-livreurs, bénéficient d'un pouvoir de négociation accru dans un contexte de marché du travail tendu et d'un soutien accru de l'opinion publique à l'égard des syndicats.

La semaine dernière, les pilotes d'American Airlines ont approuvé un nouveau contrat qui prévoit plus de 9,6 milliards de dollars d'augmentations de salaires et d'avantages sociaux sur quatre ans, alors que la compagnie est en concurrence avec ses rivales United Airlines et Delta Air Lines.

La demande de voyages ne montrant aucun signe de ralentissement, les compagnies aériennes se sont empressées de recruter du personnel, ce qui a incité les travailleurs à négocier des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail. (Reportage de Priyamvada C à Bengaluru ; Rédaction de Maju Samuel)