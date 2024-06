Le syndicat représentant les hôtesses et stewards du groupe American Airlines a déclaré jeudi qu'il se préparait à faire grève après que les négociations contractuelles avec le transporteur n'aient pas abouti à un accord cette semaine. L'Association of Professional Flight Attendants (APFA), qui représente environ 28 000 hôtesses et stewards d'American Airlines, a déclaré qu'après un an de négociations avec le National Mediation Board, la compagnie aérienne n'était pas parvenue à un accord favorable aux travailleurs.

Les hôtesses et stewards disent qu'ils n'ont pas eu d'augmentation de salaire depuis plus de cinq ans et qu'ils ont beaucoup souffert depuis la pandémie.

Dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters, American Airlines a indiqué qu'elle continuerait à négocier avec les hôtesses et stewards afin qu'ils bénéficient du contrat.

"Cet accord est à portée de main et nous attendons avec impatience que des dates supplémentaires soient programmées", a déclaré le porte-parole de la compagnie aérienne.

Le cycle actuel de négociations a débuté en janvier 2020, mais a été interrompu au plus fort de la pandémie. Les négociations ont repris en juin 2021.

Au début du mois, la compagnie aérienne avait proposé à ses hôtesses et stewards une augmentation immédiate de 17 % de leur salaire dans leur nouveau contrat, qui a ensuite été rejeté à l'unanimité par l'APFA.