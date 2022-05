Les incidents de passagers aériens indisciplinés aux États-Unis tombent à leur plus bas niveau depuis 2020

La FAA a déclaré qu'au cours de la semaine https://www.faa.gov/unruly se terminant le 24 avril, il y a eu 1,9 incident signalé pour 10 000 vols, contre 4,4 incidents signalés pour 10 000 vols la semaine précédente. La FAA a déclaré qu'auparavant, environ 70 % des incidents signalés concernaient l'application des règles de masquage.

La FAA a déclaré que le taux moyen au cours des trois derniers mois de 2020 était de 2,45 incidents pour 10 000 vols. Certains responsables de compagnies aériennes avaient prédit que le nombre d'incidents de passagers indisciplinés diminuerait fortement lorsque le mandat serait levé.

L'administrateur de la FAA de l'époque, Steve Dickson, a émis pour la première fois un mandat de tolérance zéro lorsque les incidents de passagers indisciplinés se sont multipliés à l'époque de l'attentat du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis.

Le mois dernier, la FAA a déclaré que cette politique de tolérance zéro deviendra permanente même après la levée du mandat de masquage.

Dans le cadre de cette politique, la FAA délivre des amendes aux passagers pour comportement indiscipliné au lieu de lettres d'avertissement ou de conseils.

Depuis janvier 2021, la FAA a proposé des amendes totalisant environ 7 millions de dollars pour les passagers disruptifs.

Deux nouvelles amendes émises en avril étaient les plus élevées à ce jour, dont une amende de 81 950 $ pour un passager d'American Airlines lors d'un vol en juillet, au cours duquel un passager aurait poussé un "agent de bord sur le côté et tenté d'ouvrir la porte de la cabine." La FAA a déclaré qu'"après que la passagère ait été attachée avec des menottes souples, elle a craché, donné des coups de tête, mordu et essayé de donner des coups de pied à l'équipage et aux autres passagers."

La FAA a déclaré que depuis janvier 2021, un nombre record de 7 200 incidents de passagers indisciplinés ont été signalés - et 70 % d'entre eux concernaient l'application des règles de masquage.

La FAA a déclaré qu'elle avait transmis 80 passagers d'avion indisciplinés au FBI pour d'éventuelles poursuites pénales.

