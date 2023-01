Les nouveaux contrats des pilotes vont faire grimper les coûts des compagnies aériennes américaines

Les principaux transporteurs tels que United Airlines Holdings Inc, American Airlines Group Inc, Delta Air Lines Inc et Southwest Airlines Co se sont empressés d'ajouter du personnel après un rebond plus rapide que prévu du marché du voyage aux États-Unis.

Certaines compagnies aériennes ont dû distribuer des contrats mirobolants aux pilotes, alimentant les craintes d'une hausse des coûts alors qu'elles se remettent de la pandémie et qu'elles étaient criblées de dettes.

"Les marges devraient prendre un coup en 2023, lorsque les compagnies aériennes ratifieront de nouveaux contrats avec les groupes de travailleurs", a déclaré Helane Becker, analyste chez Cowen, le mois dernier.

"Nous prévoyons que la rémunération des pilotes, qui représente environ 40 % des dépenses de main-d'œuvre, augmentera de 20 à 30 % en vertu des nouveaux accords."

Dans une note récente, BofA Global Research a estimé que l'industrie devra embaucher environ 5 200 pilotes par an de 2024 à 2030.

LE CONTEXTE

Le mois dernier, Delta a proposé une augmentation de salaire de 34 % aux pilotes, ce que les aviateurs des transporteurs rivaux ont qualifié de nouvelle "référence".

"Le récent accord de principe des pilotes de Delta, en supposant qu'il soit ratifié, pourrait faire augmenter les coûts unitaires différentiels de ~2 %, et de 2 à 3 % pour American, Southwest et United", a déclaré mercredi Brandon Oglenski, analyste chez Barclays.

Alors que les coûts occupent le devant de la scène, une forte demande de voyages, alimentée par un désir refoulé de s'aventurer et les économies des ménages accumulées pendant la pandémie, pourrait apporter un certain soulagement.

Les investisseurs attendront les commentaires des dirigeants pour savoir si la demande se maintient, à commencer par Delta, qui publie ses résultats vendredi.

American Airlines a prévu jeudi un bénéfice plus élevé pour le quatrième trimestre, le transporteur texan ayant bénéficié d'une forte demande de voyages pendant la période clé des fêtes.

Les actions d'American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines et Southwest Airlines ont chuté de 14 % à 30 % en 2022 en raison des annulations massives et des inquiétudes économiques.

FONDAMENTAUX

* Les analystes estiment que les revenus de United Airlines au quatrième trimestre augmenteront de 49 % lors de la publication des résultats le 17 janvier ; le bénéfice par action est estimé à 2,15 $.

* Les analystes estiment que les revenus d'American Airlines au quatrième trimestre augmenteront d'environ 35 % lors de la publication des résultats dans les deux prochaines semaines ; le bénéfice par action est estimé à 0,60 $.

* Les analystes estiment que les revenus du 4ème trimestre de Delta Air Lines augmenteront d'environ 29% lors de la publication du rapport le 13 janvier ; le bénéfice par action est estimé à 1,26 $.

* Les analystes estiment que les revenus du quatrième trimestre de Southwest Airlines augmenteront d'environ 24 % lors de la publication du rapport le 26 janvier ; le bénéfice par action est estimé à 0,33 $.

SENTIMENT DE WALL STREET

* Pour American Airlines, deux des 20 maisons de courtage évaluent le titre "acheter" ou plus, 15 "conserver" et trois "vendre" ou moins ; leur objectif de prix médian est de 15 $, selon les données de Refinitiv.

* Pour United Airlines, 12 des 21 analystes évaluent le titre "acheter", six "conserver" et trois "vendre" ; leur objectif de cours médian est de 51 $.

* Pour Southwest Airlines, 15 des 21 analystes évaluent le titre à "acheter", six à "conserver" ; leur objectif de prix médian est de 44 $.

* Pour Delta Air Lines, 18 des 20 analystes ont évalué le titre à "acheter", deux à "conserver" ; leur objectif de prix médian est de 46 $.