Les pilotes d'American Airlines ont approuvé un nouveau contrat de quatre ans, que leur syndicat a qualifié lundi de "sans précédent" en termes de gains obtenus en un seul accord.

L'Allied Pilots Association (APA), qui représente 15 000 pilotes de la compagnie texane, a déclaré que 72,7 % des pilotes ont voté en faveur de l'accord, qui garantit une valeur ajoutée de plus de 9,6 milliards de dollars par rapport à l'accord précédent.

Les pilotes des grandes compagnies aériennes américaines American, United Airlines et Delta Air Lines obtiennent des gains considérables en termes de salaires et de conditions de travail grâce aux nouveaux accords conclus cette année, alors que les voyages augmentent après avoir fortement diminué pendant la pandémie.

"C'est sans précédent et historique", a déclaré lundi à Reuters le capitaine Ed Sicher, président de l'Allied Pilots Association.

"Pour les pilotes, la plus grande victoire n'est pas seulement celle des salaires, mais aussi celle de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Le contrat de 48 mois prévoit des améliorations salariales, dont environ 1,1 milliard de dollars en paiements immédiats et uniques et en primes de ratification. En moyenne, les pilotes bénéficieront d'une augmentation de salaire immédiate de plus de 21 %, a indiqué le syndicat dans un communiqué.

Les améliorations de la qualité de vie représentent près de 20 % de la valeur accrue du nouveau contrat. Par exemple, les pilotes recevront une prime si la compagnie les réaffecte d'un vol pour lequel ils ont fait une offre ou qu'ils ont demandé à effectuer, a déclaré M. Sicher.