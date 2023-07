Le syndicat des pilotes d'American Airlines a déclaré jeudi être parvenu à un accord de principe avec la compagnie sur les améliorations à apporter à un nouveau contrat de travail qui l'alignerait sur les gains obtenus par les aviateurs de la compagnie rivale United Airlines.

Le syndicat avait demandé des améliorations à l'accord de principe, affirmant que sa ratification était "menacée" après que United eut relevé le niveau de référence avec son propre accord. Il a ensuite reporté le vote sur l'accord.

Les pilotes nord-américains ont obtenu des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail, car la demande de voyages reste soutenue, même si les compagnies aériennes augmentent leurs tarifs pour couvrir leurs coûts plus élevés.

L'Allied Pilots Association (APA), qui représente plus de 15 000 pilotes d'American Airlines, n'a pas précisé la valeur de l'accord révisé. La semaine dernière, Robert Isom, PDG d'American Airlines, a déclaré que l'alignement du contrat de quatre ans proposé sur celui de United augmenterait sa valeur de plus d'un milliard de dollars, ce qui la porterait à plus de 9 milliards de dollars.

Le contrat révisé comprend une disposition qui permettra d'ajuster les taux de rémunération des pilotes pour qu'ils s'alignent sur les salaires de leurs homologues de United et de Delta Air Lines, qui ont établi la nouvelle norme du secteur américain grâce à un accord ratifié en mars.

L'accord révisé d'American Airlines accorde également aux pilotes des arriérés de salaire complets pour cette année.

Conformément à l'accord conclu avec United, les augmentations de salaire des pilotes d'American Airlines interviendront désormais le 1er janvier et non plus le 2 mai comme le prévoyait l'accord initial.

L'APA a déclaré que l'accord révisé devait être approuvé par son conseil d'administration, après quoi il serait soumis à un vote de ratification. Un porte-parole du syndicat a déclaré que le conseil d'administration se réunirait les 2 et 3 août pour examiner l'accord.

Un porte-parole d'American Airlines a décrit l'accord révisé comme un contrat que ses pilotes méritent.

Les analystes de Jefferies estiment qu'il manque environ 10 000 pilotes aux États-Unis et que l'écart entre l'offre et la demande devrait durer jusqu'en 2027.

Bien que l'APA ait conclu un accord de principe avec American Airlines en mai, le syndicat a fait valoir que les taux de rémunération qu'il proposait ainsi que certains éléments relatifs à la qualité de vie dans l'accord faisaient pâle figure par rapport à ceux figurant dans l'accord préliminaire de United.

Par exemple, l'APA a demandé des jours de maladie supplémentaires pour atteindre les gains obtenus chez Delta et United.

Les syndicats des compagnies aériennes négocient leurs contrats dans le cadre d'un processus de négociation type, où l'accord conclu par un transporteur sert de référence pour les autres compagnies.

Southwest Airlines est aujourd'hui le seul grand transporteur américain à ne pas avoir conclu de nouveau contrat avec ses pilotes. (Reportage de Rajesh Kumar Singh ; Rédaction de Leslie Adler, Bill Berkrot et Jamie Freed)