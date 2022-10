Les principales compagnies aériennes américaines ne sont pas pressées de reprendre les rachats d'actions à la fin de l'interdiction.

Les principales compagnies aériennes américaines ont déclaré lundi qu'elles ne prévoyaient pas dans l'immédiat de reprendre les rachats d'actions après l'expiration le mois dernier d'une interdiction imposée par le Congrès, dans un contexte de pression exercée par les syndicats pour augmenter les salaires des travailleurs et résoudre les problèmes opérationnels.

"Nos plus grandes priorités financières à l'heure actuelle sont de rétablir notre bilan et d'investir dans nos employés et nos clients", a déclaré United Airlines dans une déclaration envoyée par courriel.

Le transporteur prévoit de prendre livraison de près de 300 nouveaux avions au cours des prochaines années.

Alors que les voyages aériens reprennent, les compagnies aériennes donnent également la priorité à la réduction de la dette après avoir emprunté massivement pendant la pandémie.

Les trois grands transporteurs nationaux - American Airlines, United et Delta Air Lines - avaient une dette nette à long terme combinée de 85 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre.

Les pressions sur les coûts dues à une pénurie de travailleurs et les inquiétudes économiques croissantes ont également suscité l'inquiétude des investisseurs quant à la capacité des transporteurs à redresser leurs bilans, ce qui limitera probablement la marge de manœuvre pour le rendement du capital.

"La principale priorité financière de Delta est de rétablir ses bases financières en générant une rentabilité et un flux de trésorerie durables et significatifs pour soutenir la réduction de la dette et le réinvestissement dans l'entreprise", a déclaré la compagnie aérienne.

American Airlines a fait référence à l'interview du directeur financier, Derek Kerr, accordée en août à l'Associated Press, dans laquelle il a déclaré que le transporteur n'avait pas l'intention de procéder à des rachats d'actions et que toutes ses liquidités excédentaires seraient utilisées pour rembourser la dette.

Dans le cadre du plan d'aide fédéral COVID-19, il avait été interdit aux compagnies aériennes de racheter leurs actions. L'interdiction avait expiré le 30 septembre.

Les syndicats des compagnies aériennes, qui représentent des centaines de milliers de travailleurs, avaient lancé en août une campagne publique contre les rachats d'actions. Certains parlementaires américains font également pression sur les compagnies aériennes pour qu'elles ne reprennent pas les rachats d'actions.

Delta, American et United Airlines doivent publier leurs résultats dans les prochaines semaines. (Reportage de Priyamvada C et Abhijith Ganapavaram à Bengaluru ; édition de Krishna Chandra Eluri)