Un juge américain a rejeté mercredi la plainte de Jay Alix, spécialiste du redressement d'entreprises à la retraite, qui accusait la société de conseil McKinsey & Co d'avoir dissimulé des conflits potentiels lorsqu'elle demandait au tribunal des faillites l'autorisation d'effectuer des travaux lucratifs dans le cadre de restructurations d'entreprises.

Le juge du district de Manhattan, Jesse Furman, a déclaré que Jay Alix n'avait pas qualité pour poursuivre McKinsey pour racket, car AlixPartners, la société de conseil en redressement d'entreprises qu'il a fondée et qu'il possède en partie, ne lui a pas donné le droit de poursuivre ces actions à titre personnel.

Sean O'Shea, avocat d'Alix, a déclaré que l'entreprise était déçue de la décision, qui ne portait pas sur le bien-fondé de l'affaire, et qu'elle comptait obtenir gain de cause dans le cadre d'un appel prévu.

Un porte-parole de McKinsey s'est refusé à tout commentaire. AlixPartners et ses avocats n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La décision de M. Furman fait suite à six années de litiges souvent amers entre M. Alix et l'un de ses concurrents les plus puissants.

Alix avait accusé McKinsey de diriger une "entreprise criminelle" en dissimulant ses liens avec les prêteurs et les concurrents de ses clients.

Selon lui, ces conflits d'intérêts auraient dû disqualifier McKinsey dans 13 faillites, dont celles d'American Airlines, du détaillant alimentaire Harry & David et du producteur de charbon Alpha Natural Resources, ce qui aurait pu faire perdre des missions à AlixPartners.

Alix a également accusé McKinsey d'avoir mis en place un système de "pay-to-play" dans le cadre duquel il obtenait des recommandations de la part d'avocats spécialisés dans les faillites en guise de récompense pour avoir organisé des réunions entre ses clients et ces avocats.