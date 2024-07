Washington (awp/afp) - Plusieurs compagnies aériennes américaines ont commencé vendredi à reprendre leurs activités, après une panne informatique mondiale qui a paralysé de nombreux secteurs à travers le monde.

L'entreprise American Airlines a dit avoir "été en mesure de rétablir [ses] activités en toute sécurité" à partir de 05H00 ET (09H00 GMT), dans un message sur X.

"Plus tôt ce matin, un problème technique avec un fournisseur a affecté plusieurs transporteurs, y compris American", a-t-elle précisé.

Les compagnies United Airlines et Delta ont également annoncé la reprise de "certains" de leurs vols.

Le problème informatique rencontré "a nécessité une pause dans la programmation mondiale de vols de Delta ce matin, le temps que la panne soit résolue", a indiqué l'entreprise Delta sur son site internet, précisant que "d'autres retards et annulations étaient attendus vendredi".

De son côté, Frontier a déclaré que la situation se "normalisait progressivement" et indiqué "être en train de reprendre ses vols".

Une panne affectant certains services de Microsoft a perturbé vendredi le fonctionnement nombreuses entreprises, particulièrement les aéroports et compagnies aériennes, partout dans le monde.

"La cause sous-jacente du problème a été corrigée et plusieurs applications et services Microsoft 365 ont retrouvé leur pleine fonctionnalité", a indiqué Microsoft sur son site.

Le régulateur américain de l'aviation civile, la FAA a indiqué continuer à "suivre de "près un problème technique affectant les systèmes informatiques des compagnies aériennes américaines" et ayant poussé les entreprises à clouer leurs avions au sol plus tôt vendredi.

Plus de 1100 vols ont été annulés et plus de 2000 retardés aux États-Unis vendredi matin, selon le site FlightAware.

