Sans nouvelles aides, American Airlines licenciera 19.000 salariés en octobre

New York (awp/afp) - La compagnie aérienne American Airlines, touchée de plein fouet par la chute du transport aérien depuis le début de la pandémie, a indiqué mardi qu'elle allait licencier 19.000 salariés en octobre si elle ne recevait pas d'ici là de nouvelles aides.

American Airlines et le reste des grandes compagnies aux Etats-Unis ont bénéficié d'une enveloppe totale de 25 milliards de dollars versés par le gouvernement en mars, en échange de quoi elles s'étaient engagées à ne pas supprimer d'emplois jusqu'au 30 septembre.

Mais quand cette aide financière a été approuvée en mars, "on pensait qu'au 30 septembre le virus serait sous contrôle et la demande pour les billets d'avion serait revenue. Ce n'est absolument pas le cas", ont souligné des responsables d'American Airlines dans une lettre adressée mardi aux salariés et transmise au gendarme de la Bourse américaine, la SEC.

Depuis, plus de 12.500 salariés ont pris la décision de quitter la société et 11.000 ont proposé de prendre un congé sans paie.

Mais ces "sacrifices" ne sont pas suffisants face à la baisse de l'activité de la société, ont déploré le PDG Doug Parker et le responsable des opérations Robert Isom dans ce message.

La compagnie prévoit de ne voler qu'à 50% de ses capacités au quatrième trimestre.

Les vols long-courriers internationaux sont particulièrement affectés, l'activité sur ce créneau y étant réduite à 25% de ce qu'elle était en 2019.

La société a aussi pris la décision de fermer certaines lignes vers de petits aéroports.

American Airlines, qui comptait un peu plus de 130.000 salariés équivalent temps plein fin mars, a en conséquence besoin de 40.000 personnes en moins en octobre. La compagnie avait déjà prévenu en juillet qu'elle pourrait licencier jusqu'à 25.000 personnes.

L'ensemble des entreprises et syndicats du secteur font pression depuis plusieurs semaines pour une nouvelle aide aux transporteurs aériens et plusieurs parlementaires, démocrates comme républicains, y ont déjà apporté leur soutien.

Mais une telle décision "est liée à un plan plus vaste de soutien à l'économie en raison du Covid-19, sur lequel nos responsables politiques ne sont pas encore parvenus à se mettre d'accord", déplorent les responsables d'American Airlines.

afp/rp