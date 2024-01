Le groupe représentant les principales compagnies aériennes américaines a demandé mercredi à l'administration Biden de prendre des mesures rapides pour remédier à la pénurie de contrôleurs aériens et à l'obsolescence des installations et de la technologie.

Nick Calio, PDG d'Airlines for America, a déclaré qu'il était "plus urgent" de remédier à la pénurie de contrôleurs aériens qui a conduit les compagnies aériennes à réduire leurs vols sur des marchés clés tels que New York.

"Le maintien du statu quo ne suffit pas", a déclaré M. Calio lors d'un discours. "Il s'agit d'un problème urgent. Il est facile de l'ignorer au jour le jour, mais nous devons élaborer un plan pour le résoudre.

L'Administration fédérale de l'aviation est toujours en retard d'environ 3 000 contrôleurs par rapport aux objectifs de dotation et compte 10 700 contrôleurs certifiés, soit une légère augmentation par rapport aux 10 578 contrôleurs certifiés en 2022, qui sont pratiquement les mêmes qu'en 2021 et qui ont diminué de 10 % par rapport à 2012.

M. Calio, dont le groupe comprend American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines et Southwest Airlines, a demandé la mise en place d'un tableau de bord mesurant les progrès du gouvernement en matière d'initiatives aéronautiques, à l'instar de ce que le ministère américain des transports (USDOT) a affiché sur les engagements des compagnies aériennes en matière de service à la clientèle. L'USDOT n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

En septembre, la FAA a prolongé jusqu'en octobre 2024 les réductions des exigences minimales de vol dans les aéroports encombrés de la région de New York, en invoquant d'importantes pénuries de personnel. Le secrétaire d'État aux transports, Pete Buttigieg, a déclaré que les effectifs du trafic aérien de New York étaient "inacceptables".

En novembre, une équipe d'experts indépendants a appelé à une "action urgente" pour renforcer la FAA après une série d'accidents évités de justesse impliquant des avions de ligne.

Le rapport indique que le système de communication obsolète de la FAA ne peut plus obtenir de pièces de rechange pour de nombreux systèmes et que de nombreuses installations vieillissantes de contrôle du trafic aérien de la FAA ont des toits qui fuient, des systèmes de chauffage et de climatisation en panne et de vieux systèmes de radar de surveillance qui doivent bientôt être remplacés pour un coût de plusieurs milliards de dollars.

"Des décennies de négligence en matière d'investissement se sont aggravées d'année en année, entraînant la dégradation du système que nous connaissons aujourd'hui", a déclaré M. Calio.

Un rapport de l'inspecteur général de l'USDOT a révélé que les installations critiques de trafic aérien sont confrontées à un manque important de personnel, ce qui présente des risques pour les opérations de trafic aérien. Dans plusieurs installations, les contrôleurs effectuent des heures supplémentaires obligatoires et travaillent six jours par semaine pour pallier cette pénurie.

En décembre, la FAA a nommé un groupe d'experts chargé d'étudier la question de la fatigue des contrôleurs aériens.