Un juge fédéral a rejeté mercredi la demande du ministère de la Justice visant à empêcher JetBlue Airways et American Airlines de conclure des partenariats avec d'autres transporteurs, à l'instar de l'Alliance du Nord-Est, aujourd'hui mise au rancart.

JetBlue et American Airlines mettent fin à leur accord annoncé en 2020, dans lequel elles unissaient leurs forces pour les vols au départ et à destination de New York et de Boston.

En mai, le juge américain Leo Sorokin du tribunal de district du Massachusetts a donné raison au ministère de la Justice et à six États dans le cadre d'une action en justice contestant le partenariat, estimant qu'il était contraire à la législation fédérale sur les ententes.

JetBlue a ensuite décidé de mettre fin à l'alliance, tout en se préparant à défendre son projet d'achat de Spirit Airlines pour un montant de 3,8 milliards de dollars devant le tribunal, dans le cadre d'une autre procédure antitrust du ministère de la Justice visant à bloquer cette opération.

Alors que l'Alliance du Nord-Est devrait être entièrement dissoute d'ici janvier, le ministère de la Justice a fait pression pour que des restrictions supplémentaires soient imposées aux deux compagnies aériennes.

Lors d'une audience tenue mercredi, l'avocat du ministère de la Justice, William Jones, a demandé à M. Sorokin d'interdire à JetBlue et à American Airlines non seulement de conclure à nouveau une alliance similaire au cours des deux prochaines années, mais aussi d'en conclure une avec tout autre transporteur aérien national.

M. Sorokin a statué mercredi qu'"une interdiction n'est pas nécessaire pour atteindre les objectifs appropriés de la réparation antitrust, qui dépendent considérablement des circonstances particulières de l'affaire".

Les compagnies aériennes n'ont pas commenté immédiatement la décision de M. Sorokin.

M. Jones a également demandé à M. Sorokin d'ordonner la nomination d'un contrôleur antitrust externe qui, au cours des cinq prochaines années, aurait pleinement accès à leurs employés, à leurs livres et à leurs dossiers afin de s'assurer du respect de l'ordonnance du juge.

M. Sorokin a déclaré que "la nomination d'un contrôleur n'est pas nécessaire".

Daniel Wall, avocat d'American Airlines, a qualifié la nomination d'un contrôleur de très inhabituelle et a déclaré que les restrictions sur les accords avec d'autres compagnies aériennes allaient trop loin. (Reportage de Nate Raymond à Boston et de David Shepardson à Washington ; Rédaction de Richard Chang et Diane Craft)