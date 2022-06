Verizon et AT&T acceptent de retarder certains déploiements de la 5G jusqu'à la mi-2023

Les deux opérateurs se sont mis d'accord en janvier pour retarder jusqu'au 5 juillet l'allumage de certains pylônes sans fil et l'extinction d'autres pylônes près des aéroports. Verizon a déclaré vendredi que le nouvel accord lui permettra de "lever les limitations volontaires sur le déploiement de notre réseau 5G autour des aéroports selon une approche progressive au cours des prochains mois, ce qui signifie qu'un nombre encore plus grand de consommateurs et d'entreprises pourront bénéficier des formidables capacités de la technologie 5G".

AT&T a déclaré qu'avec la FAA, elle avait "développé une approche plus adaptée pour contrôler la puissance du signal autour des pistes, ce qui nous permet d'activer plus de tours et d'augmenter la puissance du signal." AT&T a ajouté qu'elle avait volontairement "choisi en toute bonne foi de mettre en œuvre ces mesures de précaution plus adaptées afin que les compagnies aériennes disposent de plus de temps pour mettre à niveau leurs équipements."

Les craintes que le service 5G puisse interférer avec les altimètres d'avion, qui donnent des données sur la hauteur d'un avion au-dessus du sol et sont cruciales pour l'atterrissage par mauvais temps, ont entraîné des perturbations dans certains aéroports américains plus tôt cette année.

Au cours des derniers mois, la Federal Aviation Administration (FAA) a exhorté les compagnies aériennes à terminer la mise à niveau de certains radioaltimètres d'avion.

L'administrateur intérimaire de la FAA, Billy Nolen, a exhorté mercredi les directeurs généraux des principales compagnies aériennes américaines à agir rapidement pour faire face aux risques liés au déploiement de la technologie sans fil 5G en installant des filtres sur les radioaltimètres, afin d'éviter des perturbations potentielles dans les principaux aéroports à partir du mois prochain.

Airlines for America, un groupe commercial de l'industrie qui représente American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines et d'autres, a déclaré lors d'une réunion de la FAA vendredi qu'ils ont appris que "la grande majorité" de la flotte des membres, qui compte 4 800 avions au total, "devrait être modernisée d'ici juillet 2023" et a soulevé des questions pour savoir si cela est faisable. "Étant donné que la FAA n'a même pas approuvé de solutions et que les fabricants n'ont pas non plus fabriqué ces produits pour la majeure partie de cette flotte, il n'est pas du tout évident que les transporteurs puissent respecter ce qui semble être un délai arbitraire."

La FAA a déclaré vendredi que "les filtres et les unités de remplacement pour la flotte commerciale principale devraient être disponibles selon un calendrier qui permettrait de terminer en grande partie le travail d'ici juillet 2023. Après cette date, les sociétés de télécommunications sans fil prévoient d'exploiter leurs réseaux dans les zones urbaines avec un minimum de restrictions."

Le 17 janvier, les PDG des compagnies aériennes avaient mis en garde contre l'imminence d'une crise aérienne "catastrophique" qui aurait pu clouer au sol la quasi-totalité du trafic en raison du déploiement de la 5G.