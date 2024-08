Viasat a revu à la hausse ses prévisions de revenus pour l'exercice 2025 mercredi, indiquant une augmentation de la demande pour les solutions de connectivité de la société de communications par satellite sur les marchés de l'aviation et de la défense.

La société californienne a bénéficié d'un besoin croissant de connectivité constante et de solutions de sécurité robustes, car elle offre une connectivité en vol et un cryptage des données, entre autres produits, aux entreprises et aux clients gouvernementaux.

Viasat s'attend désormais à une croissance stable ou légèrement supérieure de son chiffre d'affaires en glissement annuel pour l'exercice 2025, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance à peu près stable de son chiffre d'affaires.

Sur le marché des communications par satellite, Viasat doit faire face à une forte concurrence de la part d'acteurs majeurs tels que SpaceX d'Elon Musk, Intelsat, L3Harris Technologies et EchoStar.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 44 %, à 1,13 milliard de dollars par rapport à l'année précédente, contre une estimation moyenne des analystes de 1,08 milliard de dollars.

La société, qui compte le gouvernement américain parmi ses clients, a déclaré que ses résultats du premier trimestre ont également été stimulés par Inmarsat, qu'elle a acquis l'année dernière pour élargir ses services de communications par satellite et terrestres.

Viasat fournit des services de connectivité en vol à des clients du secteur de l'aviation, notamment Delta Air Lines, American Airlines et United Airlines.

Sa perte nette s'est réduite à 33 millions de dollars au premier trimestre, contre une perte nette de 77 millions de dollars un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires de son segment des services de communication a augmenté de 48 %, pour atteindre 826,8 millions de dollars, tandis que le chiffre d'affaires de son segment de la défense et des technologies avancées, qui fournit des solutions de cryptage et de cybersécurité, a augmenté de 37 %, pour atteindre 299,7 millions de dollars.