Vueling, la compagnie aérienne espagnole à bas prix d'IAG, bénéficie des voyages en basse saison, ce qui lui a permis de battre son propre record l'année dernière, à savoir des avions remplis à 91 % de leur capacité, alors que le travail à distance modifie les habitudes de voyage.

Carolyn Prowse, directrice commerciale, des consommateurs et de la stratégie, a déclaré dans une interview au début du mois que l'essor du travail flexible avait estompé la différence entre les voyages d'affaires et les voyages de loisirs, certaines personnes commençant un long week-end dès le mercredi.

"Je pense que la grande question est de savoir quelle est la nouvelle normalité. Ce que nous constatons chez les consommateurs, c'est que le fait de ne pas pouvoir voyager leur a fait prendre conscience de l'importance qu'ils y attachent, et que, combiné au travail à distance, cela signifie que la demande reste saine", a-t-elle déclaré.

Vueling a déclaré que son coefficient de remplissage, qui mesure le pourcentage de sièges disponibles occupés, a augmenté au cours de l'hiver, atteignant des chiffres supérieurs à 90 %, et s'améliorant particulièrement les mardis et mercredis.

Le mardi, le coefficient de remplissage moyen est d'environ 90 %, alors qu'avant la pandémie, il était inférieur à 80 %, selon les données fournies par la compagnie aérienne à Reuters.

Dans le cadre de sa politique de développement des voyages en basse saison, Vueling a déclaré qu'elle offrait actuellement 20 % de sièges en plus en été par rapport à l'hiver.

Avant la pandémie, la compagnie aérienne était plus saisonnière, offrant près de 50 % de sièges en plus en été.

Vueling, qui opère en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, a établi des correspondances avec certains vols long-courriers opérés par Level et Iberia, également détenus par IAG, ainsi que par American Airlines et Qatar Airways.

Elle souhaite renforcer ces connexions tant que cela n'augmente pas les coûts ou ne rend pas les opérations de Vueling plus complexes, a déclaré M. Prowse.

Vueling assure actuellement des liaisons avec 25 vols long-courriers exploités par d'autres compagnies aériennes et Vueling a déclaré qu'elle voyait un potentiel pour que Barcelone devienne une plaque tournante de connectivité plus importante.

Vueling, fondée à Barcelone en 2004, a transporté un nombre record de 36,8 millions de passagers en 2023. (Reportage de Joan Faus ; rédaction de Charlie Devereux et Louise Heavens)