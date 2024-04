La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, retournera en Chine cette semaine pour poursuivre son dialogue économique avec de hauts responsables chinois, en mettant l'accent sur la menace que représente pour les économies mondiales la surcapacité industrielle croissante de la superpuissance asiatique, a déclaré le département du Trésor mardi.

Le voyage du 3 au 9 avril, qui sera la deuxième visite en personne de Mme Yellen en Chine en tant que secrétaire au Trésor, comprendra une étape à Guangzhou, centre d'usines et d'exportations du sud du pays, avant Pékin. Elle s'est rendue à Pékin en juillet 2023 pour rétablir les liens après des années de relations glaciales.

Son voyage a été annoncé alors que le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping ont tenu mardi leur premier entretien direct depuis novembre, au cours duquel les tensions sur Taïwan et les restrictions imposées par les États-Unis en matière de sécurité nationale sur la vente de produits de haute technologie à la Chine ont occupé le devant de la scène.

M. Xi a averti M. Biden que les États-Unis "créaient des risques" en freinant le développement commercial et technologique de la Chine, a déclaré le dirigeant chinois cité par l'agence de presse Xinhua.

Les dialogues de Mme Yellen avec de hauts responsables chinois ont en partie visé à apaiser les tensions liées aux restrictions de sécurité imposées par la Chine, en expliquant qu'elles étaient étroitement ciblées et ne visaient pas à dissocier les deux plus grandes économies du monde.

À Guangzhou, Mme Yellen rencontrera son principal homologue, le vice-premier ministre chinois He Lifeng, le gouverneur de la province de Guangdong, Wang Weizhong, et des dirigeants d'entreprises américaines implantées en Chine, a indiqué le département du Trésor. Elle sera directement informée des problèmes liés au climat des affaires qui incitent les entreprises américaines à limiter leurs investissements en Chine.

Mme Yellen a rencontré M. He pour la dernière fois en novembre 2023, avant le sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique à San Francisco, où M. Biden a également rencontré M. Xi.

Depuis la première visite de Mme Yellen à Pékin en juillet dernier, elle et M. He ont mis en place des groupes de travail économiques et financiers qui se réunissent virtuellement. Jusqu'à présent, les discussions ont essentiellement porté sur les problèmes économiques auxquels chaque pays est confronté et sur les réponses politiques qu'il y apporte, comme les difficultés du marché immobilier chinois qui ont sapé la confiance des consommateurs, ou les faillites de deux grandes banques régionales américaines l'année dernière.

LE DÉFI DE LA CAPACITÉ

L'accent mis par les États-Unis sur les capacités excédentaires de la Chine représente un changement dans les discussions. Les exportations chinoises ont augmenté alors que la demande intérieure était faible. Xi s'est engagé à libérer de "nouvelles forces productives" en Chine en investissant dans les industries technologiques en développement, notamment les véhicules électriques (VE), les nouveaux matériaux, les vols spatiaux commerciaux et les sciences de la vie.

Mme Yellen a déclaré la semaine dernière dans une usine de modules solaires Suniva près d'Atlanta que le soutien du gouvernement chinois avait conduit à un "surinvestissement substantiel" dans l'acier, l'aluminium et d'autres industries, ouvrant la voie à des exportations bon marché qui ont contraint la fabrication à se contracter dans d'autres pays orientés vers le marché.

Aujourd'hui, nous constatons un excès de capacité dans de "nouvelles" industries telles que l'énergie solaire, les véhicules électriques et les batteries lithium-ion", a déclaré Mme Yellen lors de son voyage la semaine dernière, ajoutant que cela faussait les prix et les modèles de production et nuisait aux travailleurs aux États-Unis, dans l'Union européenne et dans d'autres économies.

Interrogée sur la possibilité de brandir la menace de nouvelles barrières commerciales lors de sa prochaine visite en Chine, Mme Yellen a répondu qu'elle ne voulait pas "s'engager dans des représailles", ajoutant : "Nous voulons voir ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation" : "Nous voulons voir ce que nous pouvons faire de constructif.

L'Union européenne cherche à savoir si l'industrie chinoise des véhicules électriques bénéficie de subventions déloyales, une enquête qui pourrait déboucher sur l'imposition de droits de douane pour protéger les constructeurs automobiles européens. Le ministère américain du commerce a ouvert une enquête pour déterminer si les véhicules chinois constituent une menace pour la sécurité nationale en raison des données qu'ils transmettent, et les législateurs américains ont demandé à M. Biden d'augmenter les droits de douane sur les VE chinois.

Un fonctionnaire du Trésor américain a déclaré à la presse que Mme Yellen, lors de son prochain voyage en Chine, "expliquerait clairement les conséquences économiques mondiales de la surcapacité industrielle chinoise qui nuit aux fabricants américains et aux entreprises du monde entier".

Ce fonctionnaire, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que les responsables américains et chinois aborderaient probablement les questions monétaires dans le cadre de leurs discussions économiques, mais il a refusé de commenter la récente faiblesse du yuan chinois.

Le fonctionnaire a ajouté que Mme Yellen chercherait à renforcer la coopération dans des domaines mutuellement bénéfiques pour les deux pays, notamment la lutte contre le changement climatique, la lutte contre le financement illicite et le trafic de stupéfiants, et l'aide aux pays en développement surendettés. (Reportage de David Lawder ; Rédaction de Paul Simao et David Gregorio)