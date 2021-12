American Campus affirme que le PDG d'un fonds spéculatif n'a pas donné suite à son entretien avec le conseil d'administration.

Le fonds activiste a cherché à obtenir un siège au conseil d'administration et estime que la société doit vendre des actifs de manière agressive et racheter des actions.

American Campus a déclaré que l'un des comités de son conseil d'administration a interviewé le directeur général de Land & Buildings, Jonathan Litt, pour un siège au conseil d'administration le 18 novembre et qu'il n'a pas fourni les informations de suivi qu'il avait indiqué vouloir donner.

Un porte-parole de Land & Buildings a déclaré qu'American Campus n'avait pas répondu à la dernière communication de Land & Buildings. Dans une présentation aux actionnaires d'American Campus jeudi, Litt a réitéré ses demandes pour un siège au conseil d'administration et a déclaré que les discussions avec la société "étaient au point mort ces dernières semaines".

American Campus a repoussé la contestation de Land & Buildings en janvier en acceptant de reconstituer son conseil d'administration avec trois nouveaux administrateurs. Depuis lors, ses actions ont gagné 39 % et se négocient près de leurs plus hauts historiques, car les étudiants sont retournés sur les campus universitaires lorsque les vaccins sont devenus disponibles pour combattre la pandémie de COVID-19.

Litt affirme que les actions auraient pu faire encore mieux, car elles ont sous-performé l'indice Bloomberg Apartment REIT de 18 points de pourcentage depuis janvier.

Il a demandé à American Campus d'accélérer les ventes d'actifs, de réduire les dépenses, de rembourser le capital aux actionnaires et d'explorer des alternatives stratégiques, y compris une vente de la société.

American Campus a déclaré jeudi qu'elle avait affiné son portefeuille pour se concentrer sur les propriétés situées à distance de marche d'universités populaires et qu'elle avait ramené son revenu net d'exploitation total à son niveau d'avant la pandémie un an plus tôt que prévu.