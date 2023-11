American Coastal Insurance Corporation est une société holding d'assurance dommages. La société recherche, souscrit et gère des polices d'assurance dommages pour les particuliers et les entreprises par l'intermédiaire d'un réseau d'agents et de deux filiales d'assurance détenues à 100 %. Ses principaux produits sont l'assurance commerciale et l'assurance habitation des propriétaires. Elle propose une assurance commerciale résidentielle en Floride. Ses secteurs d'activité comprennent l'assurance des particuliers et l'assurance des entreprises. Son activité d'assurance des particuliers offre une couverture de la structure, du contenu et de la responsabilité pour les propriétaires de maisons unifamiliales standard, les locataires et les propriétaires de condominiums, par l'intermédiaire de sa filiale, Interboro Insurance Company (IIC). Les produits résidentiels personnels sont proposés à New York. Ses activités commerciales consistent principalement en une assurance multirisque des biens pour les associations de copropriétaires et les appartements en Floride, par l'intermédiaire de sa filiale, American Coastal Insurance Company (AmCoastal).