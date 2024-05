American Creek Resources Ltd. est une petite société canadienne d'exploration minière qui se consacre à l'acquisition et à l'exploration de propriétés minières, principalement de gisements de métaux précieux. Les projets de la société comprennent Treaty Creek et Austruck-Bonanza. Le projet Treaty Creek couvre environ 114 km2 dans le district minier de Skeena, dans le nord de la Colombie-Britannique, et est situé à environ 70 km au nord de Stewart. La propriété Austruck-Bonanza est située dans la division minière de Kamloops, à 53 kilomètres au nord-ouest de la ville de Kamloops, dans le centre-sud de la Colombie-Britannique. La propriété Austruck-Bonanza repose sur la formation Harper Ranch du Dévonien au Trias, composée de roches sédimentaires à grain fin, notamment de mudstone et de shale, ainsi que de roches volcaniques basaltiques. La société détient une participation de 100 % dans la propriété Austruck-Bonanza et une participation de 20 % dans le projet Treaty Creek.

Secteur Sociétés minières intégrées