American Critical Elements Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 octobre 2023

Le 28 décembre 2023 à 19:07

American Critical Elements Inc. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 octobre 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré une perte nette de 0,008869 million CAD, contre 0,018829 million CAD un an plus tôt.

Pour le semestre, la perte nette a été de 0,013837 million CAD contre 0,023106 million CAD l'année précédente.