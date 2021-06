American Eagle Outfitters, Inc. : Toujours du potentiel 10/06/2021 | 09:12 Tommy Douziech 10/06/2021 | 09:12 achat En attente

Cours d'entrée : 33.68$ | Objectif : 42.1$ | Stop : 28.62$ | Potentiel : 25% La zone de cours actuelle est intéressante pour s'intéresser au titre et anticiper ainsi une reprise de la dynamique haussière de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 42.1 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Sous-secteur Détaillants de vêtements et accessoires - Autres

Données financières USD EUR CA 2022 4 982 M - 4 093 M Résultat net 2022 433 M - 356 M Tréso. nette 2022 452 M - 371 M PER 2022 15,9x Rendement 2022 1,70% Capitalisation 5 649 M 5 649 M 4 640 M VE / CA 2022 1,04x VE / CA 2023 0,96x Nbr Employés 21 750 Flottant 62,6% Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 42,50 $ Dernier Cours de Cloture 33,68 $ Ecart / Objectif Haut 72,2% Ecart / Objectif Moyen 26,2% Ecart / Objectif Bas -13,9% Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Jay L. Schottenstein Executive Chairman & Chief Executive Officer Michael A. Mathias Chief Financial Officer & Executive Vice President Michael R. Rempell Chief Operations Officer & Executive VP Janice E. Page Independent Director Cary D. McMillan Independent Director