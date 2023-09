American Eagle Outfitters, Inc. est un détaillant spécialisé international. La société propose un assortiment de vêtements, d'accessoires et de produits de soins personnels pour hommes et femmes sous la marque American Eagle, ainsi que des collections de sous-vêtements, de vêtements, de vêtements de sport et de maillots de bain sous la marque Aerie. La société exerce ses activités dans deux secteurs : American Eagle et Aerie. Elle vend directement aux consommateurs par l'intermédiaire de son réseau de vente au détail, qui comprend ses magasins et ses boutiques en concession. Elle exploite des magasins aux États-Unis, au Canada, au Mexique, à Hong Kong et au Japon. La société a également conclu des accords de licence avec des tiers pour exploiter des magasins American Eagle et Aerie et des places de marché en ligne en Asie, en Europe, en Inde, en Amérique latine et au Moyen-Orient. La société exploite également Todd Snyder New York (Todd Snyder), une marque de vêtements pour hommes haut de gamme, et Unsubscribed, qui se concentre sur la slow fashion. La société exploite environ 865 magasins American Eagle et 295 magasins autonomes de la marque Aerie.

Secteur Détaillant habillement et accessoires