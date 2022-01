American Eagle prévoit une croissance des revenus pour le trimestre des fêtes de fin d'année

American Eagle Outfitters Inc a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que le chiffre d'affaires pour le trimestre des fêtes de fin d'année augmente dans une fourchette de pourcentage comprise entre le milieu et le haut de la fourchette, grâce à une forte demande pour ses marques éponymes et Aerie.

La société a également déclaré qu'elle était en bonne voie pour atteindre un bénéfice d'exploitation de 600 millions de dollars pour l'exercice 2021. (Reportage de Praveen Paramasivam à Bengaluru ; édition d'Aditya Soni)