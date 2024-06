Le conseil d'administration d'American Electric Power a élu William J. "Bill" Fehrman au poste de directeur général, à compter du 1er août 2024. M. Fehrman apporte des décennies d'expérience en matière de direction opérationnelle des services publics et une connaissance approfondie du secteur de l'énergie.

Plus récemment, il a occupé le poste de président-directeur général de Centuri Holdings, où il a contribué au lancement réussi de Centuri en tant que société publique, tout en dirigeant leurs efforts de partenariat avec les services publics réglementés pour construire, moderniser et entretenir l'infrastructure énergétique. Avant cela, il a été président-directeur général de Berkshire Hathaway Energy, où il a conduit une croissance financière significative et mis en œuvre des initiatives clés en matière de service à la clientèle. M. Fehrman a également dirigé MidAmerican Energy Company, PacifiCorp Energy et Nebraska Public Power District en tant que président-directeur général.

M. Fehrman est le treizième président et le neuvième directeur général d'AEP en 118 ans d'existence. Il succédera à Ben Fowke, qui assure l'intérim depuis février 2024. M. Fowke, qui a été élu au conseil d'administration en 2022 et continuera d'en être membre, sera conseiller principal pendant plusieurs mois afin d'assurer une transition en douceur.

Fehrman, 63 ans, est président et PDG de Centuri Holdings depuis janvier et était auparavant président, PDG et administrateur de Berkshire Hathaway Energy (BHE), une filiale de Berkshire Hathaway, depuis 2018. De 2007 à 2018, M. Fehrman a été président et PDG de MidAmerican Energy Company (MEC), qui a été acquise par BHE en 1999. Auparavant, il a occupé diverses fonctions, notamment celles de vice-président principal de BHE, de président-directeur général de PacifiCorp Energy et de président-directeur général du Nebraska Public Power District.

M. Fehrman siège actuellement aux conseils d'administration de Centuri Holdings, Inc. et de Vestas Wind Systems A/S. Il est titulaire d'une licence en génie civil de l'université du Nebraska et d'un MBA de l'université Regis.