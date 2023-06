(Alliance News) - Ecofin US Renewables Infrastructure Trust PLC a déclaré mardi que sa filiale à part entière RNEW Capital LLC a conclu un amendement et une extension de sa facilité de crédit renouvelable de 65 millions de dollars.

L'investisseur basé à Londres dans les actifs d'énergie renouvelable aux Etats-Unis a déclaré que son RCF avec KeyBank, "l'un des principaux prêteurs de l'industrie de l'énergie renouvelable aux Etats-Unis", a été prolongé de 12 mois.

Ecofin US Renewables précise que la facilité est composée de deux tranches. La tranche de 50 millions de dollars a été prolongée jusqu'en octobre 2024 avec un taux de financement garanti au jour le jour de 2,00 % jusqu'en octobre 2023 et de 2,125 % par la suite. Cette tranche s'ajoute à une tranche de 15 millions d'USD prolongée jusqu'en octobre 2025 avec un taux de financement garanti au jour le jour de 2,25 % jusqu'en octobre 2023 et de 2,375 % par la suite.

Les actions d'Ecofin US Renewables étaient en hausse de 5,9% à 45,00 pence à Londres mardi après-midi, chutant de 47% au cours des 12 derniers mois.

Lundi matin, les actions ont chuté de 8% à 44,20 pence chacune, après que la société ait déclaré un cas de force majeure avec le fournisseur de son projet de parc éolien au Texas, après qu'une tornade ait endommagé les installations.

Mercredi dernier, la société a déclaré aux investisseurs que son parc éolien Whirlwind Energy de 59,8 mégawatts situé à Floydada, au Texas, avait temporairement cessé ses activités en raison de la tornade, qui a endommagé cinq poteaux de transmission appartenant au projet. Il n'y a pas eu de victimes ni de blessés.

Toutefois, l'agence Ecofin a déclaré lundi qu'elle avait appris que la sous-station d'American Electric Power Inc. à Matador, par laquelle Whirlwind transmet l'électricité, avait été gravement endommagée au cours de l'incident.

Par conséquent, Whirlwind n'a pas été en mesure de reprendre ses activités, ce qui restera le cas jusqu'à ce que la sous-station soit reconstruite.

