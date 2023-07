American Equity Investment Life Holding Company se consacre au développement et à la vente de produits de rente à indice fixe et à taux fixe. La société émet des produits de rente fixe par l'intermédiaire de ses filiales d'assurance vie, American Equity Investment Life Insurance Company (American Equity Life), American Equity Investment Life Insurance Company of New York (American Equity Life of New York) et Eagle Life Insurance Company (Eagle Life). La société exerce ses activités dans un seul secteur, qui comprend la vente de rentes à indice fixe et à taux fixe. Ses types de produits comprennent les rentes à indice fixe, les rentes à taux fixe à revalorisation annuelle, les rentes à taux fixe pluriannuelles et les rentes immédiates à prime unique. La société commercialise ses produits par l'intermédiaire d'un réseau de distribution à coûts variables, comprenant des agents indépendants par l'intermédiaire d'organisations de marketing indépendantes (IMO), des courtiers, des banques et des conseillers en placement agréés.

Secteur Assurance vie et santé