AMERICAN EXPRESS : les revenus ne sont pas à la hauteur des anticipations

American Express a dévoilé des profits trimestriels supérieurs aux attentes, mais des revenus décevants. Au premier trimestre, l’émetteur de cartes de crédit a enregistré un bénéfice net de 2,235 milliards de dollars, soit 2,74 dollars par action contre respectivement 367 millions de dollars et 41 cents, un an auparavant. Le bénéfice par action est ressorti au-dessus du consensus de 1,61 dollar. Ses revenus ont reculé de 12% pour tomber à 9,06 milliards de dollars alors que Wall Street anticipait 9,21 milliards de dollars.



American Express a bénéficié de reprises de provisions à hauteur de 1,05 milliards de dollars en raison de l'amélioration des perspectives macroéconomiques au cours du trimestre, et de la bonne performance du crédit.