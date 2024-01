American Express Company est spécialisé dans l'émission et la commercialisation de cartes de paiement destinées principalement aux voyages (paiement d'hôtels, de billets, de restaurants, etc.). Les revenus par activité se répartissent comme suit : - vente de moyens de paiement aux particuliers (51,9%) : chèques de voyage, cartes de crédit, cartes prépayées, etc. En outre, le groupe propose des services bancaires (banque privée et banque d'affaires), de courtage de voyages et d'édition de magazines ; - vente de moyens de paiement aux petites et grandes entreprises (31,7%) ; - gestion de réseaux partenaires (16,4%) : prestations de services assurées auprès des réseaux de paiement par cartes et des réseaux de distribution de cartes.