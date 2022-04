American Express accélère le lancement de cartes sur le réseau Amex par les fintechs grâce à i2c

American Express (NYSE : AXP) et le fournisseur de technologies bancaires et de paiements numériques i2c Inc. ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord multiproduit élargi d'envergure mondiale qui permettra aux fintechs et aux institutions financières du monde entier de mettre au point et de faire évoluer des solutions de paiement innovantes pour particuliers et entreprises sur le réseau mondial de paiements American Express. En vertu de l'accord, le réseau American Express est « ouvert aux transactions » avec les fintechs via la création d'une plateforme d'intégration prête à l'emploi visant la commercialisation rapide de produits innovants.

La plateforme Amex/i2c permet également aux fintechs d'accéder aux avantages uniques d'American Express, y compris Amex Offers, le programme Resy axé sur la restauration et un accès exclusif à des billets en prévente, ainsi qu'à des mécanismes performants de protection et de réduction de la fraude. Grâce à i2c et American Express, les fintechs auront accès à des partenaires préagréés, notamment des émetteurs de NIB, ce qui leur permettra de commercialiser plus rapidement et plus aisément leurs innovations en matière de paiement.

« Notre collaboration avec i2c permet aux fintechs de tirer parti de la marque, du réseau mondial et des capacités à la pointe du secteur d'American Express, pour offrir à leurs clients des produits de paiement qui reposent sur la puissance de notre réseau mondial », a déclaré Mohammed Badi, président de la division Global Network Services chez American Express. « Cette plateforme nous donne la possibilité d'atteindre de nouveaux clients et partenaires. Elle rend notre réseau encore plus dynamique et nous permettra de pénétrer sur des marchés nouveaux et émergents. »

« L'attrait de la marque et des avantages d'American Express allié à la plateforme prête à l'emploi d'i2c fait de ce programme un outil de choix pour les institutions financières et les fintechs visionnaires », a déclaré Amir Wain, PDG d'i2c Inc. « Ensemble, nous nous réjouissons à l'idée de proposer une solution mondiale unique associée à des caractéristiques de paiement à forte valeur ajoutée pour les utilisateurs finaux, à la hauteur de l'esprit et de la demande des innovateurs financiers du monde entier. »

La relation entre American Express et i2c est née en Amérique latine et dans les Caraïbes. Elle va à présent s'étendre à l'Amérique du Nord et à d'autres pays au fil du temps. Parmi les récentes collaborations de fintechs avec American Express rendues possibles par i2c, citons la carte Keo American Express (au Mexique) et la Bancrédito Black American Express Card® (à Puerto Rico). La carte de crédit Covalto American Express® de Credijusto (au Mexique) arrivera très prochainement.

