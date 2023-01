American Express : baisse de 5% du BPA trimestriel

American Express publie au titre du quatrième trimestre 2022, un BPA en baisse de 5% à 2,07 dollars, pour des revenus en progression de 17% à près de 14,2 milliards, 'en raison de dépenses trimestrielles plus élevées que jamais pour les titulaires de carte'.



'Nos indicateurs de crédit demeurent solides, soutenus par notre clientèle haut de gamme, nos capacités exceptionnelles de gestion des risques et les mesures réfléchies que nous avons prises tout au long de l'année', souligne son PDG Stephen Squeri.



Affichant pour l'année écoulée des revenus en hausse de 25% et un BPA de 9,85 dollars, le groupe de solutions de paiement prévoit pour 2023, compte tenu de sa dynamique, une croissance du chiffre d'affaires entre 15 et 17%, ainsi qu'un BPA entre 11 et 11,40 dollars.



