American Express : consensus battu au deuxième trimestre

American Express a publié vendredi un bénéfice trimestriel en forte hausse, l'émetteur américain de cartes crédit ayant largement profité de l'amélioration de la conjoncture aux Etats-Unis.



Le groupe basé à New York a fait état d'un bénéfice net de 2,3 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, soit 2,80 dollars par action, contre seulement 257 millions de dollars (29 cents l'action) un an plus tôt, lorsque les dépenses de ses clients avaient été affectées par le confinement.



Le chiffre d'affaires total a progressé de 33% pour atteindre plus de 10,2 milliards de dollars sur la période.



A titre de comparaison, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice par action de 1,58 dollars pour un chiffre d'affaires de 9,5 milliards, selon le consensus.



Dans son communiqué, AmEx précise avoir libéré 866 millions de dollars de réserves sur crédit qui figuraient dans ses comptes au vu de l'amélioration des perspectives économiques.



Dans les échanges d'avant-Bourse, le titre American Express gagnait 3,4%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.