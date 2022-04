American Express : dépasse les attentes au premier trimestre

American Express a dévoilé des profits trimestriels supérieurs aux attentes en dépit reprises de provisions nettement plus faibles qu'un an plus tôt. Au premier trimestre, l’émetteur de cartes de crédit a enregistré un bénéfice net en repli de 6% à 2,1 milliards de dollars, soit 2,73 dollars par action. Le bénéfice par action est ressorti nettement au-dessus du consensus de 2,44 dollars. Ses revenus ont bondit de 29% à 11,74 milliards de dollars alors que Wall Street anticipait 11,6 milliards de dollars.



American Express a bénéficié de reprises de provisions à hauteur de seulement 33 millions de dollars, en baisse de 95% sur un an.



La société a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, à savoir une croissance des revenus de 18 à 20 % et un bénéfice par action compris entre 9,25 et 9,65 dollars.