American Express dévoile les principales tendances de voyage pour 2023

American Express Travel® a publié aujourd'hui son rapport 2023 des tendances mondiales de voyage, mettant en évidence quatre tendances mondiales qui inspirent les gens à voyager cette année :

L'essor du « Set-Jetting » : les films populaires, les émissions de télévision et les réseaux sociaux incitent les gens à se rendre dans les lieux qu'ils voient à l'écran, comme l'Italie, Paris, Yellowstone et Londres

: les films populaires, les émissions de télévision et les réseaux sociaux incitent les gens à se rendre dans les lieux qu'ils voient à l'écran, comme l'Italie, Paris, Yellowstone et Londres Des destinations gastronomiques délicieuses : qu'il s'agisse de grands restaurants, de spécialités locales ou de cours de cuisine, les gens choisissent leur prochaine destination en fonction de ce qu'ils y mangeront

qu'il s'agisse de grands restaurants, de spécialités locales ou de cours de cuisine, les gens choisissent leur prochaine destination en fonction de ce qu'ils y mangeront Une vague de bien-être : les vacances réparatrices se multiplient, les voyageurs accordant la priorité au fait de prendre soin de soi et à la santé mentale et physique

: les vacances réparatrices se multiplient, les voyageurs accordant la priorité au fait de prendre soin de soi et à la santé mentale et physique Voyager hors des sentiers battus : les voyageurs veulent découvrir des joyaux cachés et soutenir la communauté locale lorsqu'ils visitent un pays

Le rapport, qui a été élaboré à partir des données d'enquêtes menées auprès de voyageurs originaires des États-Unis, d'Australie, du Canada, du Mexique, du Japon, de l'Inde et du Royaume-Uni, révèle que plus de la moitié (52 %) des personnes interrogées déclarent qu'elles prévoient de faire plus de voyages cette année par rapport à l'année dernière et que 50 % des personnes interrogées prévoient de dépenser plus d'argent pour les voyages en 2023 qu'en 2022. Par ailleurs, 84 % des personnes de la génération Z et des milléniaux interrogées préféreraient s'offrir des vacances de rêve plutôt que d'acheter un nouvel article de luxe, et 79 % d'entre eux reconnaissent que les voyages constituent une priorité budgétaire importante.

« Les vacances sont précieuses, et les voyageurs privilégient les itinéraires personnalisés en fonction de leurs passions, qu'il s'agisse de planifier des vacances entières pour une simple réservation de dîner ou d'obtenir la vidéo parfaite pour TikTok », déclare Audrey Hendley, présidente d'American Express Travel. « Quelle que soit l'inspiration, les conseillers en voyages d'American Express ont l'expertise nécessaire pour aider tout type de voyageur à planifier tout type de voyage. »

Les principaux résultats du rapport 2023 des tendances mondiales de voyage d'American Express Travel sont les suivants :

La culture pop et les réseaux sociaux influencent l'essor du « set-jetting », en particulier chez les jeunes voyageurs. 75 % des personnes interrogées reconnaissent avoir été incitées par les réseaux sociaux à se rendre dans une destination particulière 70 % des personnes de la génération Z et des milléniaux interrogées reconnaissent avoir été incitées à visiter une destination après l'avoir vue dans une émission de télévision, une source d'information ou un film 46 % des personnes de la génération Z et des milléniaux interrogées déclarent avoir été incitées par Instagram à voyager dans une destination





Qu'il s'agisse de visiter les meilleurs restaurants, de goûter aux spécialités locales ou de suivre un cours de cuisine, la nourriture a un impact considérable sur les destinations des voyageurs. 81 % des personnes interrogées reconnaissent que la découverte de la gastronomie locale est l'aspect du voyage qu'elles attendent le plus 66 % des personnes de la génération Z et des milléniaux interrogées reconnaissent que les réseaux sociaux leur fournissent l'essentiel de l'inspiration nécessaire pour manger pendant leur voyage Près de la moitié (47 %) des personnes de la génération Z et des milléniaux interrogées reconnaissent avoir planifié un voyage entier autour de la visite d'un restaurant spécifique





La priorité donnée au fait de prendre soin de soi conduit à une augmentation des vacances réparatrices. 73 % des personnes interrogées prévoient des vacances pour améliorer leur santé mentale, physique et émotionnelle cette année 60 % des personnes de la génération Z et des milléniaux interrogées déclarent faire des efforts pour réserver des hôtels qui proposent des services de spa et de bien-être





Les voyageurs veulent découvrir des joyaux cachés et soutenir les communautés locales qu'ils visitent. 85 % des personnes interrogées souhaitent visiter un endroit où elles peuvent véritablement découvrir la culture locale 78 % des personnes interrogées souhaitent partir en vacances en soutenant les communautés locales en 2023



Alors que la demande de voyages se maintient en 2023, American Express Travel offre aux détenteurs de cartes admissibles un accès exceptionnel aux voyages, notamment à plus de 1 400 salons d'aéroport grâce à son programme Global Lounge Collection, à plus de 7 000 conseillers en voyages, à des réservations de restaurants par l'entremise de Resy et à des guides de restaurants sur Resy.com/Travel, à des avantages dans plus de 2 000 hôtels triés sur le volet partout dans le monde par l'entremise de Fine Hotels + Resorts® et The Hotel Collection, et bien plus encore.

La version complète du rapport 2023 sur les tendances mondiales de voyage d'American Express Travel peut être consultée ici.

Méthodologie :

1Le rapport 2023 sur les tendances mondiales de voyage d'American Express est basé sur des données obtenues grâce à une enquête en ligne menée par Morning Consult entre le 3 et le 11 février 2023 auprès d'un échantillon de 1 000 voyageurs originaires d'Australie, du Canada, d'Inde, du Japon, du Mexique et du Royaume-Uni, et de 2 000 voyageurs américains dont le revenu du ménage équivaut au moins à 70 000 dollars, et qui voyagent généralement en avion au moins une fois par an. Les résultats de l'enquête pour chaque marché ont une marge d'erreur de plus ou moins 3 points de pourcentage.

2Les personnes de la génération Z et les milléniaux interrogés ont été définis comme étant nés entre 1981 et 2012.

