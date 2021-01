American Express : lance de nouvelles offres pour 2021

Pour la nouvelle année, American Express lance de nouvelles offres pour les membres américains des cartes, des petites entreprises et les co-marques, ainsi que pour les petits commerçants.



Ces offres permettent un soutien pour faire face aux conséquences de la pandémie et planifier les suites.



Elles portent par exemple sur des montants plus importants pour les achats en ligne pour les membres américains de la carte Platinum pour les particuliers, des offres commerciales pour les membres de la carte 'petites entreprises ', des offres et de multiples remises et services aux petits commerçants américains...



'L'année dernière, nous avons agi rapidement pour soutenir nos membres en leur offrant des services et des offres pertinentes pour les aider à faire face aux incertitudes de la pandémie. En conséquence, nous avons constaté un engagement incroyable dans ces offres ', a déclaré Rachel Stocks, vice-présidente exécutive, Produits et avantages haut de gammes mondiaux, American Express.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.