American Express : Les dirigeants d'American Express participeront prochainement à des conférences d'investisseurs

American Express (NYSE : AXP) a annoncé aujourd'hui sa prochaine participation à des conférences d'investisseurs organisées virtuellement.

Le vendredi 4 juin 2021, le président-directeur général Stephen J. Squeri participera à la 37e conférence annuelle Bernstein sur les décisions stratégiques. Il prendra part à une discussion informelle ayant pour thème la stratégie commerciale et les résultats financiers de l'entreprise à partir de 9 h (heure de l'Est).

Le mercredi 16 juin 2021, le vice-président et directeur financier Jeffrey C. Campbell participera quant à lui à la conférence sur les finances, les paiements et l'immobilier commercial organisée par Morgan Stanley US. Il dirigera une discussion informelle qui abordera la stratégie commerciale et les résultats financiers de l'entreprise à partir de 13 h 15 (heure de l'Est).

Les deux événements seront audiodiffusés en direct et le grand public pourra y accéder sur le site web dédié aux relations avec les investisseurs d'American Express à l'adresse http://ir.americanexpress.com. Un enregistrement audio de chaque présentation sera mis à disposition après chaque événement sur le même site.

