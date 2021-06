American Express : prévoit l'audiodiffusion en direct de la conférence téléphonique relative à ses résultats du deuxième trimestre 2021

American Express Company (NYSE : AXP) prévoit l'audiodiffusion en direct de la conférence téléphonique organisée le vendredi 23 juillet 2021 à 8 h 30 (heure de l'Est) pour aborder ses résultats financiers du deuxième trimestre 2021.

L'audiodiffusion sera accessible au grand public sur le site d'American Express dédié aux relations avec les investisseurs, à l'adresse https://ir.americanexpress.com/. Il est prévu que les résultats financiers et les documents de présentation soient publiés au préalable sur le site, vers 7 h (heure de l'Est). Un enregistrement audio sera disponible sur ce même site après la conférence.

À PROPOS D'AMERICAN EXPRESS

