American Express ouvre un Centurion Lounge de 16 000 pieds carrés à l'aéroport international de San Francisco

Le salon bénéficie d'une taille doublée, d'un nouveau menu du chef exécutif Ravi Kapur nominé au prix James Beard, et d'une sélection locale de vins par Anthony Giglio, directeur des vins du Centurion Lounge

American Express (NYSE:AXP) a rouvert aujourd'hui le Centurion Lounge récemment agrandi, à l’aéroport international de San Francisco (SFO). Avec 16 000 pieds carrés, le salon a pratiquement doublé en taille et dispose de plus de sièges, d'un bar supplémentaire proposant des sélections de vin élaborées par le sommelier et directeur des vins du Centurion Lounge, Anthony Giglio, et un nouveau menu de Ravi Kapur, chef exécutif du Liholiho Yacht Club à San Francisco.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20221231005005/fr/

American Express Opens 16,000 Square Foot Centurion Lounge at San Francisco International Airport (Photo: Business Wire)

"Nous sommes ravis de nous lancer dans la nouvelle année avec l’ouverture de notre Centurion Lounge à l’aéroport international de San Francisco", déclare Pablo Rivero, vice-président et directeur général, Global Lounge Experiences. "Avec une carte, des vins et une décoration inspirés de la Californie du Nord, ce salon cossu est conçu pour permettre aux membres de se relaxer et de se sentir prêts pour leurs voyages."

Le Centurion Lounge au SFO dispose désormais de plus d’espace pour les Card Members admissibles, y compris deux bars à vin et des cafés, des toilettes supplémentaires, des salles de téléphone privées, plusieurs espaces de travail privés, et plus encore. Le salon est situé dans le Terminal 3 au niveau de la mezzanine.

DES VINS D'ORIGINE LOCALE1

Le salon comportera un nouveau bar où les clients pourront profiter de sélections mettant en valeur quatre vins régionaux choisis par le spécialiste Anthony Giglio. Le nouveau bar complète le mur des vins existant et accueille ses clients pour déguster des vins de toute la Californie. Les sélections tourneront de façon saisonnière, à commencer aujourd’hui par une dégustation Sonoma Chardonnay et une dégustation Napa Valley Cabernet Sauvignon:

Dégustation Sonoma Chardonnay

Gundlach Bundschu Sonoma Coast Chardonnay 2020

Head High Sonoma County Chardonnay 2021

Sonoma Cutrer Les Pierres Sonoma Valley Chardonnay 2019

Walt Sonoma Coast Chardonnay 2019

Dégustation Napa Cabernet Sauvignon

Emblem Napa Valley Cabernet Sauvignon 2019

Miner Emily's Cuvee Napa Valley Cabernet Sauvignon 2018

The Critic Napa Valley Cabernet Sauvignon 2019

Twenty Rows Napa Valley Reserve Cabernet Sauvignon 2020

"Étant donné que San Francisco est reconnu pour ses vignobles de renommée mondiale, la carte des vins du Centurion Lounge de l’aéroport international de San Francisco est entièrement dédiée à la mise en valeur des cépages locaux de Californie", déclare Anthony Giglio, sommelier et directeur des vins, Centurion Lounge. "Pour notre toute première expérience de dégustation, je suis ravi de présenter deux des régions viticoles les plus célèbres et les plus établies d’Amérique — Sonoma et Napa Valley."

UNE GASTRONOMIE ET UN DESIGN RAFFINÉS

Le salon proposera un nouveau menu de saison en l'honneur des fournisseurs de la région de la baie de San Francisco sélectionnés par le chef exécutif Ravi Kapur du Liholiho Yacht Club. D’origine hawaïenne, le chef nominé au prix James Beard continuera d’apporter son style unique au Centurion Lounge du SFO avec des plats inspirés de ses souvenirs de famille, notamment les cuisses de poulet marinées Kochujang, la soupe de riz sauvage et noix de coco, et les mini-carottes glacées au vinaigre noir et au miel.

Les consommateurs apprécient les options de restauration haut de gamme lorsqu’ils voyagent dans les salons d'aéroport. Un récent sondage Amex Trendex* a révélé qu’une majorité de répondants (64%) a déclaré que les offres d’aliments et de boissons haut de gamme sont leurs composantes préférées des salons d’aéroport.

Le salon présentera deux revêtements muraux personnalisés du sol au plafond par l’artiste abstraite Tracie Cheng, et un nouveau design d’intérieur qui s’inspire des vignobles locaux, du paysage et de l’emblématique brouillard de San Francisco pour procurer aux hôtes un sentiment de détente.

ACCÈS INÉGALÉ

Avec plus d’options de salon que n’importe quel autre émetteur de cartes de crédit sur le marché et seul émetteur de cartes de crédit avec un salon exclusif au SFO, l'American Express Global Lounge Collection™ est l’une des nombreuses façons dont American Express prend en charge les Card Members durant leurs voyages. American Express continue d’améliorer le réseau Centurion Lounge grâce à de nouveaux emplacements et à l’expansion des salons existants. American Express a annoncé son intention d’ouvrir de nouveaux salons au Reagan National Airport (DCA) à Washington, DC, et au Hartsfield-Jackson Atlanta Airport (ATL), en 2023 et 2024, respectivement.

*MÉTHODOLOGIE AMEX TRENDEX

Ce sondage en ligne Amex Trendex a été réalisé entre le 4 et le 7 novembre 2022, auprès d'un échantillon de 2 000 adultes ayant un HHI> 70k qui voyagent en avion au moins une fois par an. Les entretiens ont été menés en ligne. Les résultats complets du sondage ont une marge d’erreur de plus ou moins 2 points de pourcentage.

À PROPOS D'AMERICAN EXPRESS

American Express est une société de paiements intégrée opérant à l’échelle mondiale. Elle offre à ses clients l’accès à des produits, des informations et des expériences qui enrichissent leur vie et contribuent à leur succès commercial. Pour en savoir plus, rendez-vous sur americanexpress.com et suivez-nous sur facebook.com/americanexpress, instagram.com/americanexpress, linkedin.com/company/american-express, twitter.com/americanexpress, et youtube.com/americanexpress.

Liens clés vers des produits, des services et des informations sur la durabilité de l'entreprise: cartes personnelles, cartes et services professionnels, services de voyage, cartes-cadeaux, cartes prépayées, services aux commerçants, Accertify, Kabbage, Resy, carte d'entreprise, voyages d'affaires, diversité et inclusion, durabilité d'entreprise et rapports environnementaux, sociaux et de gouvernance.

À PROPOS DU CENTURION LOUNGE

Le Centurion Lounge est le programme phare de l'American Express Global Lounge Collection, qui comprend l’accès aux American Express Centurion Lounges, aux salons American Express internationaux, au Delta Sky Club® pour les Card Members voyageant avec Delta, aux Priority Pass™ Select Lounges lors de l’inscription, aux Airspace Lounges, aux MAG U.S. Escape Lounges et aux Plaza Premium Lounges, pour un total de plus de 1 400 salons dans 140 pays.

Les Card Members admissibles peuvent trouver un salon sur le site Global Lounge Collection ou en utilisant l’application American Express®. Ils peuvent également accéder à certains Centurion Lounges à l’aide de l’outil d’enregistrement mobile de l’application American Express®.

À PROPOS DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL DE SAN FRANCISCO

SFO est ravi de retrouver les voyageurs du ciel avec une expérience aéroportuaire bénéficiant d'un accès fluide, d'équipements réfléchis, d'un design durable et d'œuvres d’art et d'expositions inspirantes.

Pour des informations de départ et d’arrivée à la minute, des cartes de l’aéroport et des détails sur les boutiques, les restaurants, les expositions culturelles, les transports terrestres et plus encore, rendez-vous sur www.flysfo.com. Suivez-nous sur twitter.com/flysfo et facebook.com/flysfo.

Source: American Express Company

Emplacement: États-Unis

1 Âge légal requis pour consommer des boissons alcoolisées. Buvez de manière responsable.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20221231005005/fr/