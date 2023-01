American Express : perspectives solides et augmentation de 15% du dividende

American Express est attendu en hausse à la faveur de perspectives favorables et d’augmentation du dividende. Au quatrième trimestre, l’émetteur de cartes de crédit a enregistré un bénéfice net en repli de 9% à 1,57 milliard de dollars, soit 2,07 dollars par action. Le bénéfice par action est cependant ressorti à 13 cents au-dessous du consensus. Ses revenus ont bondi de 17% à 14,18 milliards de dollars alors que Wall Street anticipait 14,22 milliards de dollars.



American Express a affiché un coût du risque de 1,03 milliards de dollars contre 53 millions de dollars, un an auparavant.



Cette année, la société prévoit désormais un bénéfice par action de 11 et 11,40 dollars, à comparer avec un consensus Refinitiv de 10,55 dollars. Les revenus sont attendus en hausse de 15% à 17%.



Autre bonne nouvelle, le dividende trimestriel augmente de 15% à 60 cents par action.