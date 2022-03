American Express : suspension des opérations en Russie

A l'image de nombreuses autres grandes entreprises américaines, American Express a fait part samedi de sa décision de suspendre ses opérations en Russie et en Biélorussie, en réponse à l'offensive militaire lancée depuis plusieurs jours par la Russie en Ukraine.



Ainsi, les cartes American Express émises à l'échelle mondiale ne fonctionneront plus chez les commerçants ou les guichets automatiques en Russie. De plus, les cartes émises en Russie par les banques russes ne fonctionneront hors du pays sur le réseau mondial American Express.



Le groupe de solutions de paiements rappelle aussi avoir arrêté ses relations avec les banques russes touchées par les sanctions internationales, et promis un don d'un million de dollars pour les organisations venant en aide aux victimes du conflit.



