American Express : un nouveau lounge à l'aéroport de SanFran

American Express a annoncé ce week-end l'ouverture au sein de l'aéroport international de San Francisco d'un gigantesque salon 'lounge' s'étendant sur une superficie de près de 1.500 m2 destiné aux titulaires de ses cartes haut de gamme.Ce 'Centurion Lounge' a pratiquement doublé de taille pour désormais accueillir deux bars à vin, des cafés, des toilettes supplémentaires et plusieurs espaces de travail privés.Le salon doit notamment comporter un nouveau bar où les clients pourront profiter d'une sélection de vins faisant la part belle aux productions régionales, issues de la Napa Valley.Il proposera également un menu de saison élaboré par le chef d'origine hawaïenne Ravi Kapur, composé de mets tels que des cuisses de poulet marinées, une soupe de riz sauvage à la noix de coco et des mini-carottes glacées au vinaigre noir et au miel.D'après un récent sondage conduit par Amex, 64% des voyageurs disent apprécier des options de restauration haut de gamme lorsqu'ils transitent dans les salons d'aéroport.Le réseau 'Centurion Lounge' propose aux titulaires des cartes 'premium' de l'émetteur un accès à plus de 1.400 salons dans 140 pays.