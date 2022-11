Le rapport 2023 des destinations les plus en vogue d'American Express Travel révèle les meilleurs endroits pour tout type de voyageur

Copenhague, les îles Florida Keys, Istanbul, Lisbonne et Mexico figurent parmi les meilleurs endroits à visiter

American Express Travel vient de publier aujourd’hui la liste des destinations les plus en vogue en 20231. Celle-ci inclut les dix destinations les plus en vogue de l’année prochaine, qui ont été recensées à travers les réservations réalisées par les titulaires d’une carte American Express Card.®. Pour chacune de ces destinations, les conseillers en voyages d’American Express ont également créé des itinéraires de trois jours, tout en proposant des idées sur les meilleurs endroits pour se loger, manger, faire du shopping et découvrir la culture locale, et en expliquant comment les titulaires de la Carte Platinum ® peuvent activer leur « jour de vacances bonus » avec un départ garanti à 16 heures lorsqu’ils effectuent une réservation auprès d’un établissement Fine Hotels + Resorts®en utilisant leur carte American Express Travel.

« Lorsque les titulaires de la carte réservent des voyages par le biais de leur carte American Express Travel, ils nous confient leur ressource la plus précieuse, à savoir leur temps », a déclaré Audrey Hendley, présidente d’American Express Travel. « Notre présence mondiale, notre expertise de plus d’un siècle dans le secteur du tourisme et notre connaissance approfondie des titulaires de la carte nous permettent d’inspirer les voyageurs grâce à notre liste de destinations les plus en vogue de cette année, de faciliter le processus de planification et de les conseiller assurément sur les activités qui les attendent une fois sur place. »

La dernière enquête Amex Trendex2 a révélé que 50 % des adultes disent passer au moins cinq heures à planifier leurs vacances. Pour aider les vacanciers à gagner du temps et à tirer le meilleur parti de leur séjour, les conseillers en voyages d’American Express ont élaboré des itinéraires en week-end sur trois jours pour chacune des destinations les plus en vogue, et ce en vue de les guider vers les meilleurs hôtels, restaurants et activités pour découvrir la culture locale.

81 % des personnes ayant répondu à l’enquête Trendex2 d’Amex reconnaissent qu’elles souhaitent optimiser chaque heure de leur voyage, et les conseils d’experts fournis par les itinéraires des destinations les plus en vogue constituent donc une ressource précieuse. Que ce soit pour s’aventurer en solo, explorer avec un groupe d’amis ou passer du temps en famille, les itinéraires ont de quoi plaire à tout le monde, de la recherche des meilleurs churros à la ville de Mexico à la rencontre des koalas à Sydney, en passant par les soins dans un spa de luxe à Paris et l’exploration d’une forêt d’érables dans le Vermont.

En outre, 88 % des personnes interrogées reconnaissent qu’elles souhaiteraient prolonger la durée de leurs séjours. Les titulaires de la carte Platinum ont droit à un départ tardif garanti à 16 h lorsqu’ils effectuent une réservation auprès d’un établissement participant au programme Fine Hotels + Resorts en utilisant leur carte American Express Travel. Le départ tardif, un des nombreux avantages offerts par American Express Travel, permet aux voyageurs de bénéficier d’un jour de vacances supplémentaire. Les itinéraires des destinations les plus en vogue proposent des idées intéressantes pour que les titulaires de la carte puissent profiter au maximum de leur voyage, notamment un cours sur les fromages à Paris, une excursion en bateau vers les îles du Prince à Istanbul et une promenade dans les boutiques de produits traditionnels portugais à Lisbonne.

Outre ces destinations phares, American Express Travel a identifié les principales tendances qui influenceront les voyageurs en 2023 :

Les nouvelles aventures sont très prisées : 70 % des personnes interrogées reconnaissent vouloir voyager vers les destinations de leur liste de souhaits en 2023

70 % des personnes interrogées reconnaissent vouloir voyager vers les destinations de leur liste de souhaits en 2023 Des vacances avec la santé holistique en tête : 89 % des personnes interrogées reconnaissent avoir envie de partir en voyage pour échapper à la routine, et 74 % prévoient de voyager davantage en 2023 pour leur bien-être.

89 % des personnes interrogées reconnaissent avoir envie de partir en voyage pour échapper à la routine, et 74 % prévoient de voyager davantage en 2023 pour leur bien-être. La recherche d’expériences personnalisées : 88 % des personnes interrogées reconnaissent qu’elles recherchent des expériences locales et s’informent sur la culture lorsqu’elles voyagent, et 73 % sont prêtes à dépenser davantage pour obtenir l’itinéraire de voyage de leur choix

88 % des personnes interrogées reconnaissent qu’elles recherchent des expériences locales et s’informent sur la culture lorsqu’elles voyagent, et 73 % sont prêtes à dépenser davantage pour obtenir l’itinéraire de voyage de leur choix Des résolutions du Nouvel An aux vacances d’été : 43 % des répondants affirment vouloir voyager davantage pour leur résolution de la nouvelle année, et 50 % des répondants ont déjà commencé à réfléchir à la destination de leurs prochaines vacances de l’été 2023

43 % des répondants affirment vouloir voyager davantage pour leur résolution de la nouvelle année, et 50 % des répondants ont déjà commencé à réfléchir à la destination de leurs prochaines vacances de l’été 2023 Dépenser plus pour l’escapade ultime : 74 % des répondants reconnaissent qu’ils dépenseront probablement plus pour voyager en 2023, et 40 % se disent prêts à payer davantage pour un départ tardif lorsqu’ils réserveront leur hébergement

1MÉTHODOLOGIE POUR LE CHOIX DES DESTINATIONS LES PLUS EN VOGUE DE 2023

Les destinations les plus en vogue de 2023 d’American Express Travel ont été choisies en fonction des réservations effectuées par les membres de la carte American Express dans le monde entier en utilisant leur carte American Express Travel, en tenant compte de l’augmentation des voyages d’une année sur l’autre entre 2019 et 2022.

2MÉTHODOLOGIE DE L'ENQUÊTE

L’enquête en ligne d’Amex Trendex a été réalisée par Morning Consult entre le 30 septembre et le 3 octobre 2022 auprès d’un échantillon de 2 000 voyageurs américains dont le revenu par ménage est d’au moins 70 000 dollars et qui sont considérés comme des adultes voyageant habituellement en avion au moins une fois par an. Les entretiens ont été réalisés en ligne. Les résultats de l’enquête dans son intégralité ont une marge d’erreur de plus ou moins 2 points de pourcentage.

CONDITIONS GÉNÉRALES DU PROGRAMME FINE HOTELS + RESORTS

Les avantages du programme Fine Hotels + Resorts® (FHR) sont offerts pour les nouvelles réservations effectuées en utilisant une carte American Express Travel auprès des établissements participants et ne sont valables que pour les membres américains éligibles qui sont titulaires d'une carte Consumer, Business et Corporate Platinum Card ® ainsi que les membres Centurion® (les membres de la Platinum Card Delta SkyMiles® ne sont pas éligibles). Les réservations doivent être effectuées avec une carte éligible et doivent être payées à l'aide de cette carte, ou d'une autre carte American Express®, au nom du titulaire de la carte éligible, et ce dernier doit voyager sur l’itinéraire réservé. La valeur totale moyenne des avantages du programme est basée sur les réservations des années précédentes pour des séjours de deux nuits. La valeur réelle peut varier. Les arrivées à midi et les surclassements de chambre dépendent de la disponibilité et sont communiqués à l’arrivée. Certaines catégories de chambres ne sont pas éligibles pour un surclassement. Le type de crédit d’expérience varie selon l’établissement. Le crédit d’expérience sera appliqué aux frais admissibles jusqu’à concurrence du montant du crédit d’expérience. Il est recommandé de réserver à l’avance pour certains crédits d’expérience. Le type et la valeur du petit-déjeuner journalier (pour deux personnes) varient selon les établissements. Le petit-déjeuner est évalué à un minimum de 60 USD par chambre et par jour. Si le coût de la connexion Wi-Fi est inclus dans les frais de séjour obligatoires, un crédit quotidien de ce montant sera appliqué au moment du départ. Les avantages sont appliqués par chambre, par séjour (avec une limite de trois chambres par séjour). Les séjours consécutifs réservés par un même titulaire d’une carte, les titulaires d’une carte séjournant dans la même chambre ou les titulaires d’une carte voyageant avec le même groupe au cours d’une période de 24 heures dans le même établissement sont considérés comme un seul séjour et ne donnent pas droit à des avantages supplémentaires dans le cadre du programme FHR (« action interdite »). American Express et l’établissement concerné se réservent le droit de modifier ou de révoquer les avantages du programme FHR à tout moment sans préavis si nous ou l’établissement déterminons, à notre seule discrétion, que vous avez commis une action interdite ou que vous vous êtes livré à des abus, à une mauvaise utilisation ou à des jeux de hasard en lien avec les avantages offerts par le programme FHR. Les restrictions concernant les avantages varient selon l’établissement. Les avantages ne peuvent être échangés contre de l’argent et ne peuvent pas être combinés avec d’autres offres, sauf indication contraire. Les avantages doivent être consommés lors du séjour réservé. Les éventuels montants à payer sont appliqués au moment du départ en USD ou le montant équivalent dans la devise locale. Les avantages, les établissements participants, ainsi que la disponibilité et les commodités de ces établissements, pourraient être modifiés.

