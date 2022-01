Profits d'American Express en hausse grâce à des dépenses record sur ses cartes

New York (awp/afp) - Le spécialiste des services de paiement American Express a vu son profit net gonfler au quatrième trimestre 2021, en grande partie grâce au niveau sans précédent des dépenses des consommateurs utilisant ses cartes de paiement.

Son action bondissait de 9,5% à Wall Street vers 19H50 GMT.

Le bénéfice net du groupe d'octobre à décembre s'est établi à 1,7 milliard de dollars, en hausse de 19%.

"Notre stratégie d'investissement nous a permis d'atteindre des niveaux record de dépenses par les titulaires de carte, de maintenir des niveaux de rétention et de satisfaction client supérieurs à ceux d'avant la pandémie, d'augmenter les acquisitions de nouvelles cartes et de faire croître les soldes de nos prêts", s'est réjoui dans un communiqué le PDG d'American Express Stephen Squeri.

En moyenne, les détenteurs d'une carte classique ont dépensé 5.822 dollars sur le trimestre. Ce chiffre monte à 6.351 dollars pour les seuls clients américains et atteint 4.502 dollars dans le reste du monde.

Cela représente un volume total de 368,1 milliards de dollars, soit une hausse de 29% par rapport à 2020, alors que les dépenses pour les voyages, la restauration ou le shopping en magasin sont reparties à la hausse en fin d'année.

Cette poussée a permis à American Express de voir son chiffre d'affaires augmenter de 30%, à 12,14 milliards de dollars.

Tablant sur un net ralentissement de la pandémie et une robuste reprise de l'économie au cours des prochains mois, American Express espère continuer à profiter de cette dynamique en 2022.

Les dépenses pour les réservations de voyages s'affichaient par exemple au quatrième trimestre en hausse de 24% par rapport à la même période 2019, avant que la pandémie ne fasse chuter le tourisme, mais en hausse de 44% sur les deux premières semaines de janvier, a souligné M. Squeri, lors d'une conférence téléphonique.

"Les gens sont prêts à de nouveau sortir et bouger", a-t-il estimé. "On verra quand on atteindra le pic (du variant) Omicron et quand on aura le prochain variant, mais je crois que la société apprend à vivre avec" le Covid-19, a-t-il considéré.

L'entreprise a dit s'attendre à une croissance annuelle de ses revenus comprise entre 18% et 20% et à un profit par action de 9,25 à 9,65 dollars.

Pour 2023,"la continuation de la reprise pourrait conduire à une croissance des revenus aux alentours de 15%", a avancé M. Squeri. Ensuite, le groupe "aspire" à une progression du chiffre d'affaires d'au moins 10% par an, a-t-il ajouté.

