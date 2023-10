Le numéro 2 des démocrates au Sénat a demandé aux PDG de United Airlines et d'American Airlines de répondre à des questions sur les plaintes de plus en plus nombreuses des passagers et sur l'augmentation des prix des billets et des frais.

Le sénateur Dick Durbin a déclaré jeudi qu'il examinait de plus près la législation proposée en janvier pour exiger le remboursement des vols retardés et le transport sur des compagnies concurrentes, et pour interdire les frais inutiles des compagnies aériennes dans le cadre de nouvelles mesures radicales de protection des consommateurs. Les questions de M. Durbin interviennent alors que les grandes compagnies aériennes se sont opposées à lui au sujet de la législation sur les frais de carte de crédit.

M. Durbin, qui préside la commission judiciaire, a demandé aux deux compagnies aériennes, dans une lettre, comment elles "veillent à ce que ce profit ne soit pas réalisé au détriment d'une expérience de voyage équitable, agréable et abordable pour les consommateurs".

M. Durbin a également cherché à savoir comment les compagnies aériennes s'assuraient que "les consommateurs n'aient pas à payer des frais excessifs ou inutiles".

Au début de l'année, l'administration Biden a demandé au Congrès d'obliger les compagnies aériennes à verser des indemnités en espèces en cas de retard de trois heures ou plus lorsque les transporteurs en sont responsables, et de prévoir de nouvelles exigences en matière de transparence des frais, notamment pour les bagages, lors de la réservation des billets.

Jusqu'à présent, le Congrès a largement ignoré ces demandes. Un projet de loi sur la politique aéronautique de la Chambre des représentants, approuvé en juillet, interdirait aux compagnies aériennes de facturer des sièges familiaux, mais ne fixerait pas de taille minimale pour les sièges et n'imposerait pas de nouvelles règles en matière d'indemnisation pour les retards.

La lettre de M. Durbin a également été envoyée à Nick Calio, qui dirige Airlines for America, un groupe professionnel du secteur. United, American et le groupe professionnel n'ont pas fait de commentaires.

Ces derniers mois, les grandes compagnies aériennes ont exercé de fortes pressions sur le Congrès pour qu'il rejette la législation coparrainée par M. Durbin qui, selon elles, menace leur capacité à proposer des cartes de crédit à primes qui permettent aux consommateurs d'obtenir des miles de fidélité pour effectuer des transactions.

Selon M. Durbin, le projet de loi s'attaquerait aux frais "scandaleux" facturés par Visa et Mastercard et stimulerait la concurrence en demandant à la Réserve fédérale de veiller à ce que les grandes banques émettrices de cartes de crédit offrent un choix d'au moins deux réseaux sur lesquels une transaction de crédit électronique peut être traitée.

Le projet de loi ne s'appliquerait pas à American Express. Delta Air, qui possède une carte de crédit pour grands voyageurs auprès d'American Express, n'a pas reçu de lettre de M. Durbin.

Les syndicats des compagnies aériennes s'opposent à ce projet de loi qui, selon eux, "donnerait un avantage concurrentiel massif à Delta". (Reportage de David Shepardson ; Rédaction de Chris Reese et Tom Hogue)