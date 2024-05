American Homes 4 Rent est une société d'investissement immobilier (REIT) du Maryland à gestion interne. L'objectif principal de la société est de générer des rendements ajustés au risque pour ses actionnaires par le biais de dividendes et d'appréciation du capital en acquérant, développant, rénovant, louant et gérant des maisons unifamiliales en tant que propriétés locatives. Elle possède 59 332 propriétés unifamiliales dans des sous-marchés sélectionnés de zones statistiques métropolitaines dans 21 États. La société se concentre également sur le développement de maisons construites pour la location par le biais de son programme de développement interne AMH. En outre, elle acquiert également des maisons nouvellement construites auprès de promoteurs tiers par le biais de son programme national de construction. Ses activités dépendent de son portail résident et de ses plates-formes de gestion immobilière, y compris le marketing, la location, les communications avec les fournisseurs, les finances, les communications intra-entreprise, le portail résident et les plates-formes de gestion immobilière, qui comprennent certains processus automatisés nécessitant un accès aux télécommunications ou à l'Internet.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel